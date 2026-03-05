Colapinto terminó 16° en la primera práctica del GP de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 16 durante la primera práctica libre del Gran Premio de Australia , que marca el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 .

El mejor registro del argentino fue 1:23.325 , un tiempo que lo dejó a poco más de tres segundos del líder de la sesión. El más rápido del entrenamiento fue el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, quien marcó 1:20.267 en los minutos finales de la sesión.

Detrás de él terminó el británico Lewis Hamilton , también con Ferrari, a cuatro décimas del mejor tiempo, mientras que el neerlandés Max Verstappen , con Red Bull, completó el podio de la práctica con una vuelta de 1:20.789 .

La primera práctica del año estuvo marcada por varios inconvenientes técnicos en distintos equipos.

Uno de los casos más llamativos fue el del Aston Martin del español Fernando Alonso , que no pudo salir a pista por problemas en el motor Honda. Su compañero Lance Stroll también debió finalizar antes de tiempo su participación por fallas similares en la unidad de potencia.

VIRTUAL SAFETY CAR



Alex Albon stops out on track, with the team reporting a hydraulic issue over the radio #F1 #AusGP pic.twitter.com/em7Y9T4xmJ — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Otro de los incidentes ocurrió con el Williams de Alexander Albon, que se quedó sin potencia mientras transitaba una recta del circuito.

Además, el Racing Bulls del británico Arvin Lindblad se detuvo antes de poder abandonar el sector de boxes, mientras que el australiano Oscar Piastri, de McLaren, reportó problemas con el acelerador que impedían que su auto entregara toda la potencia.

Por su parte, el vigente campeón del mundo, Lando Norris, también expresó inconvenientes con el funcionamiento de la caja de cambios durante los primeros minutos del entrenamiento.

La sesión de Colapinto

En el caso del argentino, la práctica transcurrió sin grandes complicaciones mecánicas. El único incidente fue un despiste en la salida de la curva 3, cuando bloqueó los neumáticos tras una pasada de frenada y terminó tocando el césped fuera de la pista.

¡CUIDADO, FRANCO!



Colapinto se pasó y tuvo que redirigir el rumbo de su Alpine en la FP1 del #AusGP.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/DNsB8GMg0d — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 6, 2026

Más allá de ese momento, Colapinto completó la sesión sin otros problemas, aunque su monoplaza no mostró un ritmo competitivo frente a los equipos de punta. El piloto argentino finalizó dos posiciones por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Cabe mencionar que la actividad del Gran Premio de Australia continuará con la segunda práctica libre, que comenzará a las 2 de la madrugada del viernes (hora de Argentina).

¡A VOLAR CON COLAPINTO!



Franco y su momento en pista para mejorar su tiempo. ¿Cómo será su temporada 2026 en este comienzo en el #AusGP?



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FdvTqj4kTv — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 6, 2026

Ese entrenamiento suele ser clave para los equipos, ya que se disputa en un horario similar al de la clasificación y permite evaluar el comportamiento de los autos en condiciones climáticas comparables.