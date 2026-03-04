Así es la nueva Fórmula 1: los cambios más importantes para la nueva temporada

Este viernes se da comienzo a una nueva temporada de la Fórmula 1 , que tendrá muchas novedades en torno a los autos y el reglamento. Desde vehículos más chicos hasta nueva duración de las jornadas de clasificación, la categoría será sustancialmente diferente.

Después de algunos meses de espera, la categoría con más relevancia internacional en el automovilismo regresa para protagonizar un año que promete ser apasionante y traer mucha tela para cortar. Gran parte de la expectativa está puesta en cómo responderán las escuderías y sus integrantes con las novedades en diversos aspectos. Además, en Argentina hay ilusión por el rendimiento de Franco Colapinto.

En ese sentido, hasta los propios pilotos están batallando a contrarreloj para conocer a ciencia cierta los nuevos parámetros en los cuales se pueden mover. Los fanáticos también atraviesan el mismo problema, por lo que es necesario hacer un resumen.

Los cambios más importantes que empezarán a verse desde este viernes en Australia están en los autos que ingresarán a la pista. Los monoplazas serán más chicos y angostos (100 mm menos), y con 30 kilos menos de peso. Además, se redujo en un 40% la resistencia al avance, y se disminuyó la carga aerodinámica. El objetivo es que haya más espacios para adelantamientos, y favorecer la agilidad y capacidad de manejo de los conductores.

También será importante el fin del sistema de DRS, que venía siendo utilizado desde el año 2011, para ser reemplazado por el MOM (Manual Override Mode) , que da un impulso adicional de potencia eléctrica y podrá ser encendido si el piloto está a menos de un segundo del auto que tiene por delante. Además, la aerodinámica activa dependiente de los competidores añadirá más presión a los que manejan.

Otro de los cambios más fuertes se da en la potencia de los vehículos. A partir de la temporada 2026 será híbrida, con 50% sistema eléctrico y 50% motor de combustión. Sin embargo, los pilotos ya se quejan de los problemas para gestionar la energía de sus autos.

Cambios de reglamento para la F1 2026:

Mercedes Fórmula 1. Ya Hay inconvenientes con algunas máquinas, los Mercedes Benz están en la picota Internet

A partir de este fin de semana, la Fórmula 1 dejará de tener 22 monoplazas, para sumar 2 más con el ingreso del equipo Cadillac. Esto genera que las jornadas de clasificación cambien. El corte de la Q1 será a los 18 minutos y eliminará a seis. La Q2 durará 15 minutos, y dejará afuera a otros seis. También cambiará la Q3, que durará 60 segundos más.

En cuanto a la largada, se elimina el MGU-H. Al ya no contar con ese sistema eléctrico para acelerar el turbo, los pilotos necesitan ahora más tiempo para llevar el motor a las revoluciones ideales antes de la partida, ya que depende exclusivamente de los gases del motor de combustión. Por ese motivo, el procedimiento de salida será levemente modificado: cuando el último auto se acomode en su cajón, los corredores dispondrán de cinco segundos para preparar el régimen del motor antes de que se encienda la primera luz.

Finalmente, también se confirmó que habrá nuevas pistas para las carreras Sprint. A Shanghai y Miami se le sumarán Silverstone, Zandvoort, Montreal y Singapur. Para esos fines de semana, se extenderá el tiempo de trabajo en los pits, y se podrá sumar un cambio más de neumáticos cuando haya lluvia en las prácticas del viernes.