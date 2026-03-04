4 de marzo de 2026 - 20:13

Así es la nueva Fórmula 1: los cambios más importantes para la nueva temporada

La categoría tendrá varias modificaciones en el reglamento y la estructura de los monoplazas. Este viernes se inicia una nueva era en el automovilismo.

Se viene la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Se viene la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Este viernes se da comienzo a una nueva temporada de la Fórmula 1, que tendrá muchas novedades en torno a los autos y el reglamento. Desde vehículos más chicos hasta nueva duración de las jornadas de clasificación, la categoría será sustancialmente diferente.

Leé además

Triple presencia argentina en Australia: Colapinto en F1, Varrone en F2 y Colnaghi en F3

Cuándo corren los argentinos en Australia: Franco Colapinto en F1, Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto listo para el inicio de la F1: bandera argentina y nuevos colores en su casco

Por Nicolás Salas

Después de algunos meses de espera, la categoría con más relevancia internacional en el automovilismo regresa para protagonizar un año que promete ser apasionante y traer mucha tela para cortar. Gran parte de la expectativa está puesta en cómo responderán las escuderías y sus integrantes con las novedades en diversos aspectos. Además, en Argentina hay ilusión por el rendimiento de Franco Colapinto.

Las novedades de los autos para la temporada 2026 de Fórmula 1:

8e77d771-0335-40b8-a715-7e9d3c37ed63
Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, presentó su livery temporal.

Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, presentó su livery temporal.

Los cambios más importantes que empezarán a verse desde este viernes en Australia están en los autos que ingresarán a la pista. Los monoplazas serán más chicos y angostos (100 mm menos), y con 30 kilos menos de peso. Además, se redujo en un 40% la resistencia al avance, y se disminuyó la carga aerodinámica. El objetivo es que haya más espacios para adelantamientos, y favorecer la agilidad y capacidad de manejo de los conductores.

También será importante el fin del sistema de DRS, que venía siendo utilizado desde el año 2011, para ser reemplazado por el MOM (Manual Override Mode), que da un impulso adicional de potencia eléctrica y podrá ser encendido si el piloto está a menos de un segundo del auto que tiene por delante. Además, la aerodinámica activa dependiente de los competidores añadirá más presión a los que manejan.

Otro de los cambios más fuertes se da en la potencia de los vehículos. A partir de la temporada 2026 será híbrida, con 50% sistema eléctrico y 50% motor de combustión. Sin embargo, los pilotos ya se quejan de los problemas para gestionar la energía de sus autos.

Cambios de reglamento para la F1 2026:

Mercedes
Fórmula 1. Ya Hay inconvenientes con algunas máquinas, los Mercedes Benz están en la picota

Fórmula 1. Ya Hay inconvenientes con algunas máquinas, los Mercedes Benz están en la picota

A partir de este fin de semana, la Fórmula 1 dejará de tener 22 monoplazas, para sumar 2 más con el ingreso del equipo Cadillac. Esto genera que las jornadas de clasificación cambien. El corte de la Q1 será a los 18 minutos y eliminará a seis. La Q2 durará 15 minutos, y dejará afuera a otros seis. También cambiará la Q3, que durará 60 segundos más.

En cuanto a la largada, se elimina el MGU-H. Al ya no contar con ese sistema eléctrico para acelerar el turbo, los pilotos necesitan ahora más tiempo para llevar el motor a las revoluciones ideales antes de la partida, ya que depende exclusivamente de los gases del motor de combustión. Por ese motivo, el procedimiento de salida será levemente modificado: cuando el último auto se acomode en su cajón, los corredores dispondrán de cinco segundos para preparar el régimen del motor antes de que se encienda la primera luz.

Finalmente, también se confirmó que habrá nuevas pistas para las carreras Sprint. A Shanghai y Miami se le sumarán Silverstone, Zandvoort, Montreal y Singapur. Para esos fines de semana, se extenderá el tiempo de trabajo en los pits, y se podrá sumar un cambio más de neumáticos cuando haya lluvia en las prácticas del viernes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto palpitó el inicio de la Fórmula 1: "Estoy emocionado"

Por Redacción Deportes
El momento en el que un misil impactó cerca del autódromo de Jeddah en 2022.

Fórmula 1: estos son los 3 circuitos que podrían salvar el calendario por el conflicto de Oriente Medio

Por Nicolás Salas
Max Verstappen se refirió a la temproada 2026 de la Fórmula 1

Max Verstappen puso en duda la nueva Fórmula 1: "Hay muchas incógnitas para nosotros"

Por Redacción Deportes
¿suspenden la finalissima y el mundial 2026? las consecuencias del conflicto en medio oriente en el deporte

¿Suspenden la Finalissima y el Mundial 2026? Las consecuencias del conflicto en Medio Oriente en el deporte

Por Emanuel Cenci