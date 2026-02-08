8 de febrero de 2026 - 19:28

Fórmula 1: Esteban Ocon reveló que los pilotos tienen un chat privado que incluye a Franco Colapinto

El piloto francés de Fórmula 1 contó detalles del grupo privado, que incluye solo estrellas del paddock donde está también el oriundo de Pilar

Fórmula 1. El piloto de Haas, Esteban Ocon, el hocicón

En la Fórmula 1, donde cada palabra suele amplificarse y cualquier gesto se analiza al detalle, los pilotos encontraron un espacio inesperado de absoluta privacidad. El encargado de contarlo fue Esteban Ocon, quien reveló la existencia de un grupo cerrado de WhatsApp integrado únicamente por los protagonistas del paddock, entre ellos el especialista de Argentina: Franco Colapinto.

Sin embargo, Ocon se encargó de bajar las expectativas de quienes imaginan un intercambio permanente de bromas o comentarios livianos: “Voy a decepcionar a mucha gente”, advirtió antes de aclarar que el tono general es serio. “Hay algunas bromas de vez en cuando, pero la mayoría de las veces el clima es muy serio. Cuando hay un tema importante, es cierto que primero hay chistes, pero a menudo es para abordar asuntos serios”.

Según Ocon, el valor principal del grupo radica en que es el único lugar donde pilotos como Colapinto, Max Verstappen o Lewis Hamilton pueden expresarse sin temor a filtraciones o interpretaciones externas: “En la F1 todo se sabe, excepto lo que pasa en este grupo”, dijo en declaraciones a la revista Clique.

El francés también dejó una perla sobre la dinámica interna y el nivel de participación de cada piloto. Con humor, señaló que su compatriota Isaac Hadjar “no habla mucho” y lo instó públicamente a “empezar a hablar más”, dando una pequeña muestra del clima distendido que aparece de manera ocasional entre mensajes más formales.

