Los Test de Fórmula 1 se vienen en Bahrein

Estos ensayos de Fórmula 1, serán los primeros en ser transmitidos por televisión para el disfrute del público, en el marco del cambio de regulación.

Luego de los tests privados realizados en el circuito de Barcelona-Cataluña, la Fórmula 1 se prepara para las pruebas oficiales de Bahréin, que se desarrollarán en dos etapas: la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20.

Estas sesiones serán clave para que las escuderías avancen en la puesta a punto de sus monoplazas y en el desarrollo de las nuevas unidades de potencia bajo el nuevo marco reglamentario.

¿Testeará Franco Colapinto? Entre los pilotos que participarán de las pruebas estará Franco Colapinto al mando del Alpine, escudería que atraviesa un proceso de transición hacia los motores Mercedes, una decisión que ya comenzó a mostrar resultados alentadores de cara a la temporada 2025.

Con cambios en Bahrein A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, la transmisión y la cobertura mediática integral de los tests en Bahréin marcarán un cambio sustancial, ya que por primera vez en el año se podrá observar en pista el desarrollo del nuevo ciclo reglamentario.

Por su parte, Mercedes llega al circuito de Sakhir con más de 500 giros acumulados en concepto de fiabilidad, aunque envuelta en cierta controversia a raíz de las acusaciones recibidas sobre la relación de compresión de su motor térmico, un aspecto que la FIA aún no termina de resolver.