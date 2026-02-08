8 de febrero de 2026 - 19:45

Los Test de Fórmula 1 se vienen en Bahrein

Estos ensayos de Fórmula 1, serán los primeros en ser transmitidos por televisión para el disfrute del público, en el marco del cambio de regulación.

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto de la escudería francesa Alpíne

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto de la escudería francesa Alpíne

Foto:

Internet
autico de frank
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Luego de los tests privados realizados en el circuito de Barcelona-Cataluña, la Fórmula 1 se prepara para las pruebas oficiales de Bahréin, que se desarrollarán en dos etapas: la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20.

Leé además

Fórmula 1. El piloto de Haas, Esteban Ocon, el hocicón

Fórmula 1: Esteban Ocon reveló que los pilotos tienen un chat privado que incluye a Franco Colapinto

Por Gonzalo Tapia
Sergio Checo Pérez representará a Mercado Libre.

Mercado Libre tiene nuevo embajador en la Fórmula 1

Por Redacción Deportes

Estas sesiones serán clave para que las escuderías avancen en la puesta a punto de sus monoplazas y en el desarrollo de las nuevas unidades de potencia bajo el nuevo marco reglamentario.

Con cambios en Bahrein

A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, la transmisión y la cobertura mediática integral de los tests en Bahréin marcarán un cambio sustancial, ya que por primera vez en el año se podrá observar en pista el desarrollo del nuevo ciclo reglamentario.

Por su parte, Mercedes llega al circuito de Sakhir con más de 500 giros acumulados en concepto de fiabilidad, aunque envuelta en cierta controversia a raíz de las acusaciones recibidas sobre la relación de compresión de su motor térmico, un aspecto que la FIA aún no termina de resolver.

Los horarios de los tests serán los siguientes: en Argentina, las sesiones comenzarán a las 04:00 y se extenderán hasta las 13:00. Durante la primera etapa, que se desarrollará del 11 al 13 de febrero, las plataformas F1TV y Disney+ transmitirán únicamente la última hora de actividad de cada jornada, mientras que en la segunda etapa, prevista del 18 al 20, la cobertura será completa, desde el inicio hasta el final de cada día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mercedes defiende un “gris” reglamentario que beneficia a Franco Colapinto

Escándalo técnico en la F1: el motor Mercedes en la mira por una "ventaja" que podría beneficiar a Colapinto

Por Francisco Moreno
Cómo será el sueldo de Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1. 

Fórmula 1 2026: cuánto cobrará Franco Colapinto en su primera temporada completa con Alpine

Por Nicolás Salas
Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

De último en 2025 a amenaza en 2026: la predicción sobre Alpine que ilusiona a Franco Colapinto

Por Nicolás Salas
La cita secreta entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

¿De la Fórmula 1 al romance? Kim Kardashian y Lewis Hamilton mantuvieron un cita muy privada

Por Francisco Moreno