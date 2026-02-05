Escándalo técnico en la F1: el motor Mercedes en la mira por una "ventaja" que podría beneficiar a Colapinto

La pretemporada de la Fórmula 1 2026 arrancó con un escándalo técnico que pone a Franco Colapinto en el centro de la escena. Mercedes , el proveedor de motores de Alpine , defendió la legalidad de una pieza clave que promete una ventaja de tres décimas por vuelta, desatando la furia del resto de las escuderías.

La polémica más grande que ha surgido en la previa del campeonato tiene un nombre propio: la relación de compresión. Mercedes encontró un gris en el nuevo reglamento de la FIA que le permitiría doblar las normas sin romperlas, sacando una ventaja de rendimiento que beneficia directamente a Franco Colapinto en su etapa con Alpine.

Esta situación ha provocado quejas y denuncias por parte del resto de los equipos, que ven con preocupación cómo los motores alemanes podrían dominar la temporada 2026. Sin embargo, el director de Mercedes, Toto Wolff , fue categórico al desestimar cualquier irregularidad durante la presentación oficial del nuevo monoplaza W17 .

El núcleo de la discusión técnica gira en torno al límite máximo de 16:1 fijado por la FIA para la relación de compresión. Mercedes habría diseñado su unidad de potencia de manera que, mientras el motor está en frío durante las verificaciones técnicas, cumple estrictamente con la normativa.

La supuesta ventaja aparece una vez que el motor entra en temperatura de carrera. En ese momento, ciertos componentes se expandirían, elevando la compresión por encima del límite y otorgando una mayor eficiencia y potencia. Debido a que las mediciones oficiales se realizan con el motor detenido y frío, la supuesta ilegalidad es imposible de comprobar para los inspectores técnicos.

image Toto Wolff, director de la escudería Mercedes.

Toto Wolff aseguró que la comunicación con la FIA ha sido positiva desde el inicio del desarrollo. Según el directivo, la relación de compresión y otros aspectos de la unidad de potencia cumplen con todas las medidas requeridas y los procedimientos que se aplican a cualquier motor de alta competición.

Más allá de la controversia reglamentaria, los datos en pista respaldan el optimismo del equipo Alpine. Durante los cinco días de tests en Barcelona, los motores Mercedes demostraron ser los más fiables y competitivos de la grilla, ya que Franco Colapinto completó 118 vueltas con el Alpine A526, mientras que Pierre Gasly sumó otras 229 vueltas para la escudería francesa. En tanto que en Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli completaron 500 vueltas entre ambos.

En total, los motores cuestionados acumularon 1135 vueltas sin mostrar problemas de fiabilidad. Si bien Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo con su nueva Ferrari SF-26, el ritmo sostenido de los usuarios de Mercedes encendió las alarmas en el paddock.

DLA - 2026-01-26T134207.211 Franco Colapinto a bordo de su Alpine A526.

El calendario final antes del debut en Australia

La validez del motor Mercedes será puesta a prueba nuevamente en las próximas semanas. Tras recopilar los datos de Barcelona, los equipos viajarán a Bahréin para afrontar dos series de entrenamientos intensivos antes del inicio oficial de la temporada.

La primera tanda de pruebas en Bahréin tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de febrero. Luego de un breve receso para ajustar configuraciones, se realizará una serie final del 18 al 20 de febrero. Una vez concluidos estos seis días de acción, el circo de la Fórmula 1 se trasladará a Australia para el primer Gran Premio del año, donde Colapinto buscará capitalizar esta ventaja tecnológica.