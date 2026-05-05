"En este equipo decido yo": la tajante defensa de Flavio Briatore tras la mejor carrera de Franco Colapinto

El asesor deportivo de Alpine reveló que tuvo que enfrentar cuestionamientos internos para mantener al piloto que ahora le devuelve esa confianza en pista.

"Muchos me preguntaban por qué": la confesión de Flavio Briatore tras la gran actuación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto alcanzó su techo en la Fórmula 1 con un séptimo puesto en Miami que reordenó las prioridades de Alpine. Más allá del festejo, el resultado sirvió para que Flavio Briatore sacara pecho frente a quienes cuestionaron la titularidad del argentino, ratificando una apuesta personal que hoy posiciona a la escudería.

El resultado en Estados Unidos fue solo un hito deportivo para Argentina y Briatore aprovechó la performance para marcar territorio frente a sus detractores. Según el empresario, la solidez del piloto fue total: “Franco lo hizo bien durante todo el fin de semana, primero en la clasificación y después fue muy sólido en la carrera, prácticamente no cometió errores”.

Embed Flavio Briatore mano a mano con @f1andersen tras el 7mo lugar de Colapinto en el #MiamiGP: "Yo creí en Franco todo el tiempo. Tiene potencial para ser un súper piloto".



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Esta actuación permitió que la estructura francesa escalara posiciones críticas en la tabla general. “Ahora claramente somos el quinto equipo en el campeonato", sentenció el italiano, quien ahora exige que sus conductores se mantengan siempre dentro de los diez mejores. El nivel mostrado por el corredor bonaerense superó las expectativas iniciales, demostrando un manejo fluido y sin fallas bajo presión.

La pelea de Briatore contra el resto del paddock La verdadera tensión no estuvo en el asfalto, sino en las oficinas de Alpine. Briatore confesó que la llegada del piloto fue resistida por diversos sectores. “Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón y lo sigo sosteniendo”, disparó el asesor deportivo en diálogo con Fox Sports, para dejar en claro que su visión fue la correcta.