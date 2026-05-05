Se conoció el consejo que Lionel Messi le dio a Franco Colapinto en Miami: "Viví tu propia historia"

El capitán de la Selección ya poseía una pieza de colección del piloto antes de conocerlo y le aconsejó refugiarse en su familia para cuando lleguen las derrotas.

"La verdad que es un fenómeno": Messi revela qué pasó en su charla privada con Franco Colapinto

El encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami no fue un simple saludo para las cámaras. Antes del paddock, hubo una charla privada en el predio del Inter Miami donde el futbolista bajó línea sobre cómo sobrevivir a la exposición mediática cuando los resultados no acompañan.

Messi admitió que, antes de verse cara a cara, ya existía un puente entre ambos. “No había tenido nunca contacto con él. Sí que me habían llevado un casco y las ganas que tenía de poder conocerlo algún día”, explicó el capitán. La gestión se facilitó porque tienen "alguna gente conocida en común" que permitió al piloto pasar por un entrenamiento del club.

Embed "Tiene que estar preparado porque cuando estás expuesto te vienen de todos lados, en lo bueno y en lo malo"



Leo Messi dijo que Franco Colapinto "es un fenómeno" y le aconsejó que "lo importante es saber quién está cuando la cosa va mal".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/g6psmQ9x3T — Corta (@somoscorta) May 4, 2026

Refugio en los momentos difíciles: el consejo de Messi para Colapinto Después de aquel contacto, Messi definió al joven de manera contundente: "La verdad que es un fenómeno". Sin embargo, más allá de los elogios, la conversación se centró en la gestión emocional. Messi fue tajante al señalar que el piloto debe estar preparado, advirtiendo que “cuando estás expuesto te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo”.

Para el campeón del mundo, el riesgo del éxito es la distorsión del círculo social. El consejo de Messi apuntó directamente a la identificación de las lealtades genuinas. Según el futbolista, “cuando la cosa va bien es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho”, pero la clave reside en la contención de la familia y el círculo íntimo.