5 de mayo de 2026 - 13:40

"Al menos no me quedé en el suelo": la frase del hijo de Robinho que terminó en agresión de Neymar

Los representantes del juvenil de 18 años presentaron una denuncia formal y solicitaron la rescisión inmediata del contrato por falta de garantías de seguridad.

Robinho Jr. y Neymar

Robinho Jr. y Neymar

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Por Francisco Moreno

La práctica del Santos terminó en escándalo cuando Neymar golpeó a Robinho Jr. tras una discusión por una jugada de entrenamiento, que escaló a una denuncia formal por agresiones y la amenaza del juvenil de abandonar el club, alegando que no existen condiciones mínimas de seguridad para trabajar.

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El conflicto nació de una situación de juego común. Durante un ejercicio de uno contra uno, Robinho Jr. eludió con facilidad al capitán del Santos. Neymar terminó en el piso tras el amague, pero el juvenil falló la definición. La reacción del experimentado delantero fue inmediata y ácida: le reprochó su falta de efectividad en el primer equipo.

La respuesta de Robinho Jr. fue lo que rompió el equilibrio. El joven de 18 años le recordó a Neymar su caída en la jugada previa: "Al menos no me quedé en el suelo". Esto provocó que el ex Barcelona se levantara y le propinara una cachetada en la cara. El impacto dejó al juvenil llorando y lo obligó a retirarse directamente hacia los vestuarios, marcando el inicio de un conflicto legal sin precedentes en la institución.

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Robinho Jr. y Neymar.

Robinho Jr. y Neymar.

Un duelo de egos y una respuesta letal

A pesar de que Neymar intentó disculparse minutos después, el entorno del jugador no aceptó el gesto. La representación de Robinho Jr. envió una nota oficial exigiendo la apertura de una investigación interna y el acceso a las cámaras de seguridad del predio. La postura del juvenil es drástica: quiere rescindir su vínculo contractual alegando daños morales.

El club confirmó que su Departamento Jurídico ya trabaja en el caso por orden de la presidencia. Las exigencias incluyen un comunicado sobre las medidas adoptadas en un plazo de 48 horas. Si el Santos no cumple, la disputa se trasladará a los tribunales para reclamar una indemnización por daños materiales ante la agresión física sufrida.

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El vestuario contra el denunciante

Lejos de encontrar solidaridad, la reacción de Robinho Jr. generó malestar en el grupo. Los referentes del equipo consideran que los incidentes de práctica deben resolverse puertas adentro. Gran parte del vestuario ve al hijo de Robinho como un jugador "mimado" por la dirigencia, lo que profundiza la soledad del juvenil en este proceso legal.

Mientras la tensión escala, el entrenador Cuca tomó una decisión pragmática. Ambos futbolistas fueron incluidos en la lista de convocados para viajar a Paraguay. Allí deberán compartir delegación para enfrentar a Recoleta por la Copa Sudamericana, en un clima de absoluta incertidumbre sobre el futuro de la convivencia profesional entre el ídolo y la promesa.

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