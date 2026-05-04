Atlético San Martín tocó el cielo con las manos y es el nuevo campeón Argentino en Juniors

De San Martín a la India: tiene 17 años, fue seleccionado entre cientos y vivirá dos años en ese país

Christian Corrales no es más el técnico del AC San Martín

La mitad de la Ciudad de San Martín festeja el campeonato Argentino del AC San Martín en Hockey sobre patines. Le debíamos la nota a los flamantes campeones y cumpliremos líneas más abajo.

Está es la historia de los campeones nacionales de camiseta albirroja, los famosos Leones sobre ruedas. Hay que destacar que la mayoría de los integrantes del plantel ya ha jugado en primera o seniors como es el caso de Juan Guerrero, Juan Vilches, Bautista Pascual, Bautista Meza, Valentín Funes y Segundo Garrido.

Con el diario del día siguiente podemos decir que el elenco orientado por el destacado Federico Scanio estuvo en la zona más complicada de la competencia.

Los Leones sobre ruedas integraron la Zona ""A" junto a Concepción Patín Club, Leonardo Murialdo y Harrod´s.

En este grupo se produjo una situación curiosa, que no se repitió en los otros emparejamientos: tres clubes terminaron igualados en puntaje en el primer lugar, pero los Albirrojos clasificaron primeros por diferencia de goles.

Campañón

En la fase clasificatoria San Martín derrotó a Concepción Patín Club, por 5 a 2 y Harrod's, por 8 a 0 y cayó ante Leonardo Murialdo por 4 a 3, rival que volvería a ver en la gran final del Argentino de juniors y otra sería la historia.

Luego en la fase siguiente, los orientados por Federico Scanio derrotaron a Lomas por 4 a 0 y en semifinales se impusieron al quinteto del SEC por 2 a 1.

En la gran final en tiempo reglamentario terminaron empatando con Leonardo Murialdo cero a cero, pero en la definición por penales, los leones ganaron 4 a 2.

El elenco campeón estuvo integrado por

Bautista Pascual

Valentín Funes

Bautista Tagua

Bautista Romero

Bautista Meza

Franco Giménez

Segundo Garrido

Juan Guerrero

Juan Vilches

Juan Almaraz

DT Federico Scanio

Voz autorizada

El entrenador del elenco es Federico Scanio que fue quien dialogó con Los Andes sobre este nuevo lauro obtenido por Los leones sobre ruedas versión juniors.

"Es un grupo de jugadores con gran técnica individual sumado al compañerismo y la responsabilidad de equipo lo que define al plantel", empieza diciendo Scanio.

Luego el técnico apuntó: "Desde principio de año se piensa en la competencia mas importante de las categorías inferiores, aunque el grupo entero pudo juntarse alrededor de 15 días antes del torneo. Varios jugadores entrenan con el plantel de primera también".

El Ex Murialdo e Independiente señaló que: "La categoría esta con muchas posibilidades de pelear por el titulo también a nivel provincial, pero hay otros clubes que son fuertes y va a ser difícil".

"Por supuesto que sostener el nivel de juego e intentar ganar el torneo local. Destaco la convocatoria del publico y el gran nivel que tuvo el torneo de la categoría Junior, haciendo que los partidos resultaran atractivos y muy parejos", puntualizó Federico Scanio