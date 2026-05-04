Christian Corrales no es más el técnico del AC San Martín

De San Martín a la India: tiene 17 años, fue seleccionado entre cientos y vivirá dos años en ese país

"Desde el Atlético Club San Martín lamentamos informar que, de común acuerdo, se ha definido la finalización del vínculo con el Director Técnico del plantel de Federal A, Christian Corrales, junto a su cuerpo técnico. Agradecemos profundamente el compromiso, la dedicación y el profesionalismo brindado durante su etapa al frente del equipo". Así fue parte la despedida por redes que hizo el Atlético Club San Martín en esta jornada a su ya ex técnico.

¿Qué dejó el paso de Christian Norberto Corrales por el laureado club esteño? Cabe destacar que el ex arquero en los partidos que dirigió en condición de local solo le convirtieron dos goles, pero apenas ganó dos de los últimos diez partidos disputados.

En tanto, en el Federal "A" de 2025 en 18 partidos disputados obtuvo siete victorias, seis empates y cinco derrotas. En la actual campaña 2026, en la misma competencia, el estratega logró una victoria, dos empates y tres derrotas.

Al cierre de esta edición no había certezas de quien dirigirá a la formación esteña. Seguramente, como siempre ocurre, habrá una danza de nombres y apellidos durante la semana.

Pero lo importante es que el nuevo conductor técnico elegido por los jerarcas de la entidad albirroja saque del pozo a un elenco que se está acostumbrando a perder, que está perdiendo identidad futbolística y que realmente solo genera frustración y tristeza entre sus hinchas.

.