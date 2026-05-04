4 de mayo de 2026 - 20:26

Christian Corrales no es más el técnico del AC San Martín

El cuestionado DT fue desvinculado esta jornada. San Martín será local ante Fadep, el domingo desde las 16..

Christian Corrales ex conductor técncio del Atlético Club San Martin

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"Desde el Atlético Club San Martín lamentamos informar que, de común acuerdo, se ha definido la finalización del vínculo con el Director Técnico del plantel de Federal A, Christian Corrales, junto a su cuerpo técnico. Agradecemos profundamente el compromiso, la dedicación y el profesionalismo brindado durante su etapa al frente del equipo". Así fue parte la despedida por redes que hizo el Atlético Club San Martín en esta jornada a su ya ex técnico.

¿Qué dejó el paso de Christian Norberto Corrales por el laureado club esteño? Cabe destacar que el ex arquero en los partidos que dirigió en condición de local solo le convirtieron dos goles, pero apenas ganó dos de los últimos diez partidos disputados.

Campaña del ex arquero

En tanto, en el Federal "A" de 2025 en 18 partidos disputados obtuvo siete victorias, seis empates y cinco derrotas. En la actual campaña 2026, en la misma competencia, el estratega logró una victoria, dos empates y tres derrotas.

En total dirigió 24 encuentros obtuvo ocho triunfos, ocho empates e igual numero de caídas.

Al cierre de esta edición no había certezas de quien dirigirá a la formación esteña. Seguramente, como siempre ocurre, habrá una danza de nombres y apellidos durante la semana.

Pero lo importante es que el nuevo conductor técnico elegido por los jerarcas de la entidad albirroja saque del pozo a un elenco que se está acostumbrando a perder, que está perdiendo identidad futbolística y que realmente solo genera frustración y tristeza entre sus hinchas.

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