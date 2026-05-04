4 de mayo de 2026 - 19:31

Profundo dolor en el fútbol de Luján: falleció Humberto 'Tito' Mattioli

El recordado defensor vistió la camiseta Granate y las de otros cuadros de fútbol como Rincón del Atuel, Chacras de Coria y Deportivo Guaymallén.

Este lunes nos dejó el recordado defensor central de Luján Sport Club: Humberto Mattioli.

Este lunes nos dejó el recordado defensor central de Luján Sport Club: Humberto Mattioli.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un triste inicio de semana tuvieron los hinchas y seguidores de Luján Sport Club, porque una de las grandes figuras históricas del club del Granate Humberto Mattioli dejó de existir.

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Desde este medio con profundo pesar informamos la triste noticia del fallecimiento del histórico ex defensor central de Luján Sport Club Humberto Mattioli, que en vida se dedicó con pasión al relato deportivo y fue además profesor en el Polideportivo de Luján. Humberto nos deja a los 74 años.

Este mediodía familiares y amigos despidieron al recordado e icónico ex futbolista en el Parque de Descanso.

Estos momentos son dolorosos, para la familia Granate en particular y el fútbol mendocino en general por la partida de este querido y recordado ex jugador de fútbol, que fue en su época una de las figuras importantes de los torneos de la Liga Mendocina.

Tito Mattioli, después de dejar el fútbol continuó con una de sus pasiones como relator deportivo y profesor en el Polideportivo Hipólito Irigoyen.

Varios referentes históricos del elenco lujanino como Edgardo Chuchi Fumagali, Roberto Cuta Morán y Rubén José Agüero, lo despidieron a través de sus redes sociales.

El fallecimiento de Humberto Tito Mattioli dejó un profundo dolor en el Luján Sport Club y aquellos que disfrutaron el fútbol de la Liga Mendocina en las décadas de los setenta y ochenta.

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