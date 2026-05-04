Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia: las mejores fotos en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima sumó un triunfo contundente frente a Defensa y Justicia a quien superó 2 a 1, en un duelo pendiente por la fecha 9 del torneo Apertura de la Liga Profesional.
Los hinchas del Lobo vivieron una fiesta con el gran triunfo del equipo mendocino ante el Halcón, cerrando de la mejor manera su participación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima sumó un triunfo contundente frente a Defensa y Justicia a quien superó 2 a 1, en un duelo pendiente por la fecha 9 del torneo Apertura de la Liga Profesional.
Los goles de Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani despertaron una fiesta en el Legrotaglie colmado de los hinchas mensanas que volvieron apoyar de manera incondicional el equipo. Mirá la galería de fotos.