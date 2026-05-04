4 de mayo de 2026 - 19:08

Gimnasia y Esgrima mostró carácter y se quedó con un triunfo clave frente a Defensa y Justicia

Con actitud y reacción, el equipo mendocino dio vuelta el partido y volvió a sonreír tras el clásico y cerró el Apertura de la Liga Profesional con una victoria frente a su gente.

El Lobo cerró el torneo Apertura de la Liga Profesional en su&nbsp; primer año en la divisional, con un triunfazo frente al Halcón.

El Lobo cerró el torneo Apertura de la Liga Profesional en su  primer año en la divisional, con un triunfazo frente al Halcón.

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Ramiro Gómez
Frente al Halcón, el Lobo busca cerrar el torneo Apertura de la Liga Profesional con un buen resultado frente a su gente.

Frente al Halcón, el Lobo busca cerrar el torneo Apertura de la Liga Profesional con un buen resultado frente a su gente.

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Ramiro Gómez
Franco estaría dirigiendo su último partido como entrenador en el Lobo.

Franco estaría dirigiendo su último partido como entrenador en el Lobo.

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Ramiro Gómez
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Volver a recuperar la confianza y creer fue la consigna del Lobo que venció 2 a 1 al Halcón en un duelo clave para el equipo mendocino.

Levantarse tras una dura caída

La goleada sufrida ante Independiente Rivadavia pegó fuerte en el mundo mensana, y no era para menos: se enfrentaban en Primera División después de 44 años y la Lepra, en el Bautista Gargantini, le propinó un histórico 5 a 1. Un resultado que golpeó a un Lobo que venía en levantada desde la llegada de Darío Franco, y que mantenía la ilusión de dar pelea, más allá del gran momento del equipo dirigido por Alfredo Berti.

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Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

Por eso, el interrogante pasaba por cómo iba a cerrar el Lobo esta primera mitad de temporada en su regreso a la máxima categoría.

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El equipo de Franco volvió a mostrar algunos errores defensivos, como en otras ocasiones, y cierta falta de control en el mediocampo. Sin embargo, le sobró actitud. Comenzó en desventaja ante el Halcón, tras una mala salida que derivó en un centro bajo que encontró a Portillo en soledad para marcar el 1 a 0 para la visita, que llegaba necesitada de un triunfo para clasificar a los octavos de final.

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A partir de allí, al conjunto mendocino le costó acomodarse, pero logró ordenarse en el mediocampo con Andrada y Lencioni, y encontró en Simoni una vía de ataque para empujar a Defensa y Justicia contra su arco. La igualdad llegó tras un tiro libre preciso de Lencioni que dio en el palo, y cuyo rebote fue capitalizado por Muñoz para poner el 1 a 1.

El empate obligó al Halcón a arriesgar, ya que la igualdad no le alcanzaba. Esto le dio espacios al Lobo para el contragolpe, aunque antes tuvo que resistir los intentos de la visita. En ese tramo, se destacaron Mondino, Muñoz y Rigamonti, claves para sostener el resultado.

Las variantes de Defensa y Justicia – principalmente con Agustín Hausch- volvieron a generar complicaciones, pero a los 25 minutos Franco movió el banco en el Lobo y envió a la cancha a Ignacio Sabatini. El mendocino, en la primera pelota que tocó, recuperó y asistió a Cincolani, quien definió en el mano a mano para marcar el 2 a 1 y desatar el delirio en el Víctor Legrotaglie.

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Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

Gimnasia mostró otra cara tras la caída en el clásico. Un triunfo que funciona como un bálsamo en medio de la bronca y que le permite mirar lo que viene con mayor optimismo

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Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

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