Gimnasia y Esgrima mostró carácter y se quedó con un triunfo clave frente a Defensa y Justicia

Gimnasia y Esgrima derrotó a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular del torneo Apertura de la Liga Profesional , en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie, en uno de los encuentros pendientes de la 9ª fecha.

Volver a recuperar la confianza y creer fue la consigna del Lobo que venció 2 a 1 al Halcón en un duelo clave para el equipo mendocino.

SE FESTEJA EN MENDOZA Y EN SANTA FE: Cingolani convirtió el 2-1 de Gimnasia ante Defensa y Justicia en el #TorneoApertura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pUyZ6o7MaR

La goleada sufrida ante Independiente Rivadavia pegó fuerte en el mundo mensana, y no era para menos: se enfrentaban en Primera División después de 44 años y la Lepra, en el Bautista Gargantini, le propinó un histórico 5 a 1. Un resultado que golpeó a un Lobo que venía en levantada desde la llegada de Darío Franco, y que mantenía la ilusión de dar pelea, más allá del gran momento del equipo dirigido por Alfredo Berti.

Por eso, el interrogante pasaba por cómo iba a cerrar el Lobo esta primera mitad de temporada en su regreso a la máxima categoría.

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El equipo de Franco volvió a mostrar algunos errores defensivos, como en otras ocasiones, y cierta falta de control en el mediocampo. Sin embargo, le sobró actitud. Comenzó en desventaja ante el Halcón, tras una mala salida que derivó en un centro bajo que encontró a Portillo en soledad para marcar el 1 a 0 para la visita, que llegaba necesitada de un triunfo para clasificar a los octavos de final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2051397400334409874&partner=&hide_thread=false ¡Se pone en ventaja El Halcón y se mete en octavos! Portillo marcó el 1-0 para @ClubDefensayJus pic.twitter.com/uz1gfEy4Nw — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026

A partir de allí, al conjunto mendocino le costó acomodarse, pero logró ordenarse en el mediocampo con Andrada y Lencioni, y encontró en Simoni una vía de ataque para empujar a Defensa y Justicia contra su arco. La igualdad llegó tras un tiro libre preciso de Lencioni que dio en el palo, y cuyo rebote fue capitalizado por Muñoz para poner el 1 a 1.

El empate obligó al Halcón a arriesgar, ya que la igualdad no le alcanzaba. Esto le dio espacios al Lobo para el contragolpe, aunque antes tuvo que resistir los intentos de la visita. En ese tramo, se destacaron Mondino, Muñoz y Rigamonti, claves para sostener el resultado.

Las variantes de Defensa y Justicia – principalmente con Agustín Hausch- volvieron a generar complicaciones, pero a los 25 minutos Franco movió el banco en el Lobo y envió a la cancha a Ignacio Sabatini. El mendocino, en la primera pelota que tocó, recuperó y asistió a Cincolani, quien definió en el mano a mano para marcar el 2 a 1 y desatar el delirio en el Víctor Legrotaglie.

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Gimnasia mostró otra cara tras la caída en el clásico. Un triunfo que funciona como un bálsamo en medio de la bronca y que le permite mirar lo que viene con mayor optimismo

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Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia