Torneo Federal A: victoria del Chacarero y empate del Globo

Domingo dispar para los cuadros mendocinos, por la fecha 3 del Torneo Federal A . Mientras que el Atlético Club San Martín logró un triunfo importante 1 a 0 ante Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras no pasó del empate a 1 frente a Cipoletti de Río Negro.

Huracán Las Heras desvinculó por indisciplina a una de sus figuras

El León finalmente cantó victoria, después de un inicio complicado dentro de la Zona 3. En la previa de su fecha libre, el equipo de Corrales necesitaba la victoria para calmar los ánimos de su gente y comenzar a enfilar el rumbo hacia el objetivo de meterse en la Zona Campeonato.

El trámite fue complicado, muy disputado y con errores en ambos lados. San Martín empezó mal, y parecía tambalear en cada oportunidad que capturaba el balón. Pero se fue asentando con el correr de los minutos, y levantó mucho su imagen en el complemento . En ese sentido, fueron claves el cambio de esquema del DT y los ingresos de Agustín Ferro, y Ricardo Dichara, y el inspirado complemento que jugó Juan Mazzolo.

Sobre los 30 minutos llegó la única alegría de la tarde, con un córner bien ejecutado por Rafael Ferro que Agustín Ferro desvió con un remate al que le imprimió alma y vida . En la siguiente, Atenas sufrió la expulsión de Ezequiel Morales por agresión contra Nahuel Bernabé. A partir de ahí, el Chacarero cerró los caminos hacia Rodríguez, y cuidó con alma y vida una victoria fundamental para despegar.

Huracán estiró a tres encuentros su racha sin cantar victoria, luego de una igualdad pareja y complicada ante Cipoletti de Río Negro. En el General San Martín, el primer tiempo fue con pocas luces y las ocasiones frente a los arqueros brillaron por su ausencia.

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Los goles del partido entre #HuracánLasHeras y #Cipolletti en el Torneo #FederalA



Martín Peralta y Facundo Romero pic.twitter.com/krLYDQbPcV — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) April 5, 2026

Cuando la etapa inicial se moría en un aburrido empate, la visita se activó y sacó ventajas. Fue a los 41', con la conexión entre Andrés Almirón y Nicolás Peralta que terminó con el grito de gol del delantero. Baldazo de agua fría para los de Toti Arias, que se fueron al descanso con la preocupación de ir abajo en el marcador.

Esa preocupación se transformó en motivación para la segunda mitad, ya que el Globo salió dispuesto a revertir la imagen mostrada hasta ese momento. Así, apretó el acelerador y alcanzó rápidamente con el tremendo remate al ángulo de Facundo Romero que hizo estéril el esfuerzo del portero Facundo Crespo.

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El gol de Facundo Romero en el empate de #HuracánLasHeras ante #Cipolletti en el Torneo #FederalA pic.twitter.com/v2qCH3WJ26 — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) April 5, 2026

Desde allí hasta el final, Huracán intentó doblegar la resistencia visitante por todos los caminos, pero se fue quedando sin ideas y resto físico. Así, tuvo que conformarse con la igualdad.

En la próxima fecha, el elenco dirigido por Sergio Arias viajará a Córdoba a enfrentar a Atenas de Río Cuarto, con la imperiosa necesidad de ganar para dejar atrás un inicio complicado.