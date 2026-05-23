Más problemas para Claudio Úbeda en Boca

Baja sensible en Boca: el delantero oriental Miguel Merentiel se lesionó y no estará ante la "UC" de Chile

Miguel Merentiel será baja ante la Universidad Católica por la fecha de Copa Libertadores

Boca recibió una mala noticia este sábado con la lesión de Miguel Merentiel, quien por consecuencia de una lesión muscular se perderá el duelo clave ante Universidad Católica de Chile, en busca de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca necesita ganar, sí o sí, para acceder a los octavos de final en el último partido del grupo D, que tiene como puntero al conjunto chileno con 10 puntos, seguido de Cruzeiro (8), Boca (7) y Barcelona de Ecuador (3).

Otro dolor de cabeza para Boca en ataque que ya había perdido al paraguayo Adam Bareiro, también afuera por una lesión muscular en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo.