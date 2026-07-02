Edinson Cavani se va de Boca: 81 partidos, 28 goles y una despedida sin títulos

Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca Juniors tras formalizar la rescisión de su contrato este miércoles. El ciclo del uruguayo, que generó una expectativa histórica en 2023, termina seis meses antes de lo previsto. Su salida responde a una decisión técnica de Rodolfo Arruabarrena y a complicaciones físicas persistentes.

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La estadía del "Matador" en la Ribera concluye con un balance de 81 partidos disputados, en los que convirtió 28 goles y brindó tres asistencias. A pesar de haber sido presentado como un refuerzo de talla internacional, el delantero no logró conquistar títulos oficiales con la camiseta azul y oro. Su efectividad refleja un rendimiento que fue de mayor a menor, culminando en una relación desgastada con el público tras fallos en instancias decisivas.

Durante su paso por el club, Cavani fue titular en 71 ocasiones, aunque solo pudo completar 27 encuentros de manera íntegra . Uno de sus hitos deportivos fue el gol en el Superclásico de 2024 (que ganó Boca por 3-2 en 2024), pero su etapa final estuvo dominada por una lesión lumbar que lo marginó de los terrenos de juego. Esta dolencia lo obligó a observar los partidos desde el palco durante los últimos meses, perdiendo continuidad y ritmo de competencia.

El factor físico resultó un obstáculo insalvable para el delantero de 39 años. Los problemas en la zona baja de la espalda se tornaron crónicos a principios de 2025 , obligándolo a tratamientos intensivos para intentar bloquear dolores que afectaban incluso su vida cotidiana. Esta falta de disponibilidad, sumada a errores puntuales en momentos clave, terminó por agotar el crédito que el jugador tenía con la parcialidad xeneize.

La llegada de Rodolfo Arruabarrena para su segundo ciclo como entrenador aceleró el desenlace definitivo. El técnico decidió no incluir al uruguayo en su nuevo proyecto deportivo, lo que activó el acuerdo de salida que se había gestado semanas atrás con la directiva. Su última aparición oficial fue el 20 de febrero en un empate ante Racing, donde se retiró reemplazado bajo silbatinas. Ahora, el futuro del atacante es incierto, con rumores que lo vinculan a un posible regreso a Danubio en Uruguay.

“Jamás me voy a arrepentir”: así fue la sentida despedida de Cavani

A través de un emotivo posteo en sus redes sociales, el atacante uruguayo se despidió de los hinchas de Boca: “Hola bosteros, ahora sí llegó el momento de poder decirles algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá. Después, cuando empecé a conocer este mundo, el famoso mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el cien por ciento cada partido”, comenzó.

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“El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando, después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club”, siguió el Matador.

“No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha… No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque siempre. Un beso muy grande”, cerró Cavani en un sentido adiós.