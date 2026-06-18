Boca Juniors inicia una nueva era con Arruabarrena al frente del equipo

Boca Juniors confirmó oficialmente el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del primer equipo . El Vasco, identificado históricamente con la institución , firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y afrontará una nueva etapa al frente del conjunto xeneize luego de la salida de Claudio Úbeda .

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La dirigencia anunció la designación mediante un comunicado e n el que también detalló la conformación del nuevo cuerpo técnico. Junto a Arruabarrena trabajarán Diego Markic y Juan Gobet como asistentes, mientras que Gustavo Roberti y Cristian Aquino estarán a cargo de la preparación física. Además, se sumarán Cristian Muñoz como entrenador de arqueros y Amr Mokhtar en tareas vinculadas al análisis de rendimiento.

El debut oficial de Arruabarrena tendrá lugar el 16 de julio , cuando Boca enfrente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina . Apenas una semana después comenzará otra serie determinante: los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile , con la ida en La Bombonera y la revancha en territorio chileno.

La dirigencia espera que el entrenador pueda darle rápidamente una identidad futbolística al equipo en un semestre que tendrá compromisos decisivos tanto a nivel local como internacional.

La relación entre Arruabarrena y Boca se extiende desde sus años como futbolista. Surgido de las divisiones inferiores, integró equipos campeones del Apertura 1998 , Clausura 1999 y la Copa Libertadores 2000 , antes de continuar su carrera en Europa.

Su primera experiencia como entrenador del club se desarrolló entre 2014 y 2016, período en el que conquistó el campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15. Durante aquella etapa dirigió 75 encuentros, con un saldo de 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas, alcanzando una efectividad superior al 68%.

Renovación del plantel y búsqueda de refuerzos

Desde su llegada, el entrenador dejó en claro que pretende impulsar una renovación dentro del plantel profesional. En sus primeras declaraciones sostuvo que confía en la calidad de los jugadores disponibles, aunque anticipó modificaciones importantes.

“Estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas y algunas altas”, señaló al arribar al país.

Poco después comenzó a materializarse esa idea. Se confirmó la salida de Ander Herrera, mientras que también podrían desvincularse Edinson Cavani, Lucas Janson, Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Agustín Martegani.

En paralelo, Boca analiza alternativas para reforzar el equipo y una de las negociaciones abiertas involucra a Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia, cuyo regreso es evaluado por la dirigencia y el cuerpo técnico.

El respaldo de Riquelme y el perfil buscado

Arruabarrena reveló que las conversaciones con Juan Román Riquelme fueron determinantes para concretar su retorno al club.

Según explicó, los encuentros permitieron intercambiar opiniones sobre el presente del plantel profesional, la Reserva y las necesidades de cara al futuro.

En cuanto al perfil de jugador que pretende potenciar, el entrenador fue categórico: “Un jugador de Boca debe tener personalidad”. Para el Vasco, esa característica resulta indispensable para competir en un club sometido permanentemente a la presión y la exigencia de resultados.

image El Vasco Arruabarrena Gentileza

La incorporación de un colaborador clave

Una de las novedades más llamativas del nuevo cuerpo técnico será la presencia de Amr Hussein Mokhtar, un analista táctico egipcio que acompañó a Arruabarrena en varias experiencias internacionales.

La relación profesional entre ambos comenzó en Pyramids FC, de Egipto, y continuó posteriormente en la selección de Emiratos Árabes Unidos y en Al-Taawoun, de Arabia Saudita.

Con experiencia en análisis estratégico y seguimiento de rivales, Mokhtar se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza del entrenador y tendrá un papel relevante en esta nueva etapa de Boca.

Con la pretemporada a punto de comenzar, Arruabarrena vuelve a ponerse al frente de un club que conoce como pocos. Su desafío será reconstruir un equipo competitivo, renovar un plantel que atraviesa cambios profundos y responder a las expectativas de una hinchada que espera volver a pelear por títulos.