Escocia vs. Marruecos, por el Mundial 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Escocia y Marruecos jugarán este viernes desde las 19 en el Boston Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.
Brasil vs Marruecos
En el debut del Mundial 2026, Marruecos igualó 1-1 con Brasil. Necesita un triunfo para soñar con los playoffs.
EFE
La probable formación de Escocia vs. Marruecos, por el Mundial 2026
Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Stephen Clarke.
La probable formación de Marruecos vs. Escocia por el Mundial 2026
Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.