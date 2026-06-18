18 de junio de 2026 - 18:13

Escocia vs. Marruecos, por el Mundial 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Este viernes, en Boston, Marruecos y Escocia se medirán por el Mundial 2026. Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 19.

Escocia y Marruecos jugarán este viernes desde las 19 en el Boston Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Escocia y Marruecos jugarán este viernes desde las 19 en el Boston Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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En el debut del Mundial 2026, Marruecos igual&oacute; 1-1 con Brasil. Necesita un triunfo para so&ntilde;ar con los playoffs.&nbsp;

En el debut del Mundial 2026, Marruecos igualó 1-1 con Brasil. Necesita un triunfo para soñar con los playoffs.

La probable formación de Escocia vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Stephen Clarke.

La probable formación de Marruecos vs. Escocia por el Mundial 2026

Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

Escocia vs. Marruecos, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 19
  • TV: DSports
  • Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
  • Estadio: Boston Stadium.

Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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