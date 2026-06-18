El histórico récord de Sergio Romero que "Dibu" Martínez podría romper en el Mundial 2026

Dibu Martínez, que mantuvo el arco en cero en el debut ante Argelia, podría superar al exarquero de Boca, Sergio Romero , en este mismo Mundial 2026.

Dibu Martínez, cada vez más cerca del récord de vallas invictas de la Selección Argentina: quedó a cinco de Romero.

La Selección Argentina arrancó el Mundial 2026 con una goleada categórica ante Argelia, pero los flashes también apuntaron al arco. Con este resultado, Emiliano "Dibu" Martínez alcanzó las 42 vallas invictas en apenas 60 partidos vistiendo la camiseta albiceleste. Una cifra descomunal que lo coloca a tiro de un récord histórico.

El marplatense quedó a solo cinco partidos invictos de Sergio "Chiquito" Romero, quien lidera el historial absoluto en la Selección Argentina. Lo impactante es que, por el desarrollo del fixture en Estados Unidos, México y Canadá, el actual arquero del Aston Villa podría alcanzar la cima en esta misma edición de la Copa del Mundo.

SERGIO ROMERO Sergio Romero tiene el récord de vallas invictas en la Selección Argentina. Gentileza. Dibu Martínez vs. Chiquito Romero: Una efectividad asombrosa La gran diferencia entre las leyendas del arco argentino radica en la efectividad y el tiempo en que han logrado sus números. Mientras Sergio Romero necesitó 97 partidos entre 2008 y 2019 para registrar sus 47 vallas invictas, el "Dibu" está a punto de igualarlo con apenas 60 encuentros disputados desde su debut en junio de 2021.

El récord en números:

Sergio Romero: 47 vallas invictas en 97 partidos.

Emiliano Martínez: 42 vallas invictas en 60 partidos. Dato mundialista: Tras ganar el Guante de Oro en Qatar 2022, el arquero argentino llegó al debut del Mundial 2026 entre algodones por una fractura en el dedo anular de su mano derecha. Pese a perderse los amistosos previos, saltó a la cancha y volvió a dejar el arco en cero.