18 de junio de 2026 - 17:04

El histórico récord de Sergio Romero que "Dibu" Martínez podría romper en el Mundial 2026

Dibu Martínez, que mantuvo el arco en cero en el debut ante Argelia, podría superar al exarquero de Boca, Sergio Romero, en este mismo Mundial 2026.

Dibu Martínez, cada vez más cerca del récord de vallas invictas de la Selección Argentina: quedó a cinco de Romero.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El marplatense quedó a solo cinco partidos invictos de Sergio "Chiquito" Romero, quien lidera el historial absoluto en la Selección Argentina. Lo impactante es que, por el desarrollo del fixture en Estados Unidos, México y Canadá, el actual arquero del Aston Villa podría alcanzar la cima en esta misma edición de la Copa del Mundo.

SERGIO ROMERO
Sergio Romero tiene el r&eacute;cord de vallas invictas en la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Sergio Romero tiene el récord de vallas invictas en la Selección Argentina.

Dibu Martínez vs. Chiquito Romero: Una efectividad asombrosa

La gran diferencia entre las leyendas del arco argentino radica en la efectividad y el tiempo en que han logrado sus números. Mientras Sergio Romero necesitó 97 partidos entre 2008 y 2019 para registrar sus 47 vallas invictas, el "Dibu" está a punto de igualarlo con apenas 60 encuentros disputados desde su debut en junio de 2021.

El récord en números:

  • Sergio Romero: 47 vallas invictas en 97 partidos.

  • Emiliano Martínez: 42 vallas invictas en 60 partidos.

Dato mundialista: Tras ganar el Guante de Oro en Qatar 2022, el arquero argentino llegó al debut del Mundial 2026 entre algodones por una fractura en el dedo anular de su mano derecha. Pese a perderse los amistosos previos, saltó a la cancha y volvió a dejar el arco en cero.

¿Qué necesita el "Dibu" Martínez para hacer historia en este Mundial 2026?

Para que Emiliano Martínez empate las 47 vallas invictas de "Chiquito" Romero en esta misma Copa del Mundo, la Scaloneta deberá avanzar a paso firme y el arquero tendrá que rozar la perfección. Las matemáticas de la épica son claras:

  • Opción 1: Que Argentina clasifique a las semifinales (superando octavos y cuartos de final) sin recibir un solo gol en todo el trayecto.

  • Opción 2: Que la Selección Argentina llegue a la gran final (o dispute el tercer puesto) habiendo recibido goles en máximo uno o dos partidos de todo el torneo.

El camino es exigente y el margen de error es mínimo, pero si algo demostró el "Dibu" Martínez desde que se adueñó del arco más importante del país, es que para él no existen los imposibles.

Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina
Dibu Mart&iacute;nez, que mantuvo el arco en cero en el debut ante Argelia, podr&iacute;a superar al exarquero de Boca, Sergio Romero, en este mismo Mundial 2026.&nbsp;

Dibu Martínez, que mantuvo el arco en cero en el debut ante Argelia, podría superar al exarquero de Boca, Sergio Romero, en este mismo Mundial 2026.

Una por una, todas las vallas invictas de Emiliano Martínez con la Selección Argentina

  1. Argentina 2-2 Colombia | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (disputó 40 minutos y no le convirtieron)
  2. Argentina 1-0 Uruguay | Fase de grupos Copa América 2021
  3. Argentina 1-0 Paraguay | Fase de grupos Copa América 2021
  4. Argentina 3-0 Ecuador | Cuartos de final Copa América 2021
  5. Argentina 1-0 Brasil | Final Copa América 2021
  6. Argentina 0-0 Paraguay | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
  7. Argentina 3-0 Uruguay | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
  8. Argentina 1-0 Perú | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
  9. Argentina 1-0 Uruguay | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
  10. Argentina 0-0 Brasil | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
  11. Argentina 1-0 Colombia | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
  12. Argentina 3-0 Italia | Finalíssima 2022
  13. Argentina 3-0 Jamaica | Amistoso internacional 2022
  14. Argentina 5-0 Emiratos Árabes Unidos | Amistoso internacional 2022
  15. Argentina 2-0 México | Fase de grupos Mundial 2022
  16. Argentina 2-0 Polonia | Fase de grupos Mundial 2022
  17. Argentina 3-0 Croacia | Semifinal Mundial 2022
  18. Argentina 2-0 Panamá | Amistoso Internacional 2023
  19. Argentina 7-0 Curazao | Amistoso Internacional 2023
  20. Argentina 2-0 Australia | Amistoso Internacional 2023
  21. Argentina 2-0 Idonesia | Amistoso Internacional 2023
  22. Argentina 1-0 Ecuador | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  23. Argentina 3-0 Bolivia | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  24. Argentina 1-0 Paraguay | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  25. Argentina 2-0 Perú | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  26. Argentina 1-0 Brasil | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  27. Argentina 3-0 El Salvador | Amistoso internacional 2024
  28. Argentina 1-0 Ecuador | Amistoso internacional 2024
  29. Argentina 2-0 Canadá | Fase de grupos Copa América 2024
  30. Argentina 1-0 Chile | Fase de grupos Copa América 2024
  31. Argentina 2-0 Perú | Fase de grupos Copa América 2024
  32. Argentina 2-0 Canadá | Semifinal Copa América 2024
  33. Argentina 1-0 Colombia | Final Copa América 2024
  34. Argentina 3-0 Chile | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  35. Argentina 1-0 Perú | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  36. Argentina 1-0 Uruguay | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  37. Argentina 1-0 Chile | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  38. Argentina 3-0 Venezuela | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
  39. Argentina 1-0 Venezuela | Amistoso internacional 2025
  40. Argentina 6-0 Puerto Rico | Amistoso internacional 2025
  41. Argentina 5-0 Zambia | Amistoso internacional 2026
  42. Argentina 3-0 Argelia | Fase de grupos Mundial 2026
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