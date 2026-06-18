El histórico récord de Sergio Romero que "Dibu" Martínez podría romper en el Mundial 2026

La Selección Argentina arrancó el Mundial 2026 con una goleada categórica ante Argelia, pero los flashes también apuntaron al arco. Con este resultado, Emiliano "Dibu" Martínez alcanzó las 42 vallas invictas en apenas 60 partidos vistiendo la camiseta albiceleste. Una cifra descomunal que lo coloca a tiro de un récord histórico.
El marplatense quedó a solo cinco partidos invictos de Sergio "Chiquito" Romero, quien lidera el historial absoluto en la Selección Argentina. Lo impactante es que, por el desarrollo del fixture en Estados Unidos, México y Canadá, el actual arquero del Aston Villa podría alcanzar la cima en esta misma edición de la Copa del Mundo.
SERGIO ROMERO
Sergio Romero tiene el récord de vallas invictas en la Selección Argentina.
Gentileza.
Dibu Martínez vs. Chiquito Romero: Una efectividad asombrosa
La gran diferencia entre las leyendas del arco argentino radica en la efectividad y el tiempo en que han logrado sus números. Mientras Sergio Romero necesitó 97 partidos entre 2008 y 2019 para registrar sus 47 vallas invictas, el "Dibu" está a punto de igualarlo con apenas 60 encuentros disputados desde su debut en junio de 2021.
Dato mundialista: Tras ganar el Guante de Oro en Qatar 2022, el arquero argentino llegó al debut del Mundial 2026 entre algodones por una fractura en el dedo anular de su mano derecha. Pese a perderse los amistosos previos, saltó a la cancha y volvió a dejar el arco en cero.
¿Qué necesita el "Dibu" Martínez para hacer historia en este Mundial 2026?
Para que Emiliano Martínez empate las 47 vallas invictas de "Chiquito" Romero en esta misma Copa del Mundo, la Scaloneta deberá avanzar a paso firme y el arquero tendrá que rozar la perfección. Las matemáticas de la épica son claras:
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Opción 1: Que Argentina clasifique a las semifinales (superando octavos y cuartos de final) sin recibir un solo gol en todo el trayecto.
Opción 2: Que la Selección Argentina llegue a la gran final (o dispute el tercer puesto) habiendo recibido goles en máximo uno o dos partidos de todo el torneo.
El camino es exigente y el margen de error es mínimo, pero si algo demostró el "Dibu" Martínez desde que se adueñó del arco más importante del país, es que para él no existen los imposibles.
Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina
Dibu Martínez, que mantuvo el arco en cero en el debut ante Argelia, podría superar al exarquero de Boca, Sergio Romero, en este mismo Mundial 2026.
EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Una por una, todas las vallas invictas de Emiliano Martínez con la Selección Argentina
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- Argentina 1-0 Uruguay | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
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