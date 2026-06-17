17 de junio de 2026 - 21:25

Qué planes cambiarían los argentinos por ver a la Selección en el Mundial 2026: del trabajo a un funeral

Un estudio analizó cómo viven los argentinos el Mundial 2026. Entre las situación más frecuentes, casi el 50% ajustaría su horario de trabajo o estudio.

Qué cambiarían los argentinos por ver a la Selección en el Mundial 2026

Qué cambiarían los argentinos por ver a la Selección en el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La pasión por la Selección Argentina ocupa un lugar muy importante en la vida de millones de hinchas. En base a eso, una encuesta reveló que casi 9 de cada 10 argentinos estarían dispuestos a reorganizar alguna actividad importante de su agenda para no perderse un partido del equipo nacional.

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Entre las situaciones más frecuentes, casi el 50% aseguró que modificaría horarios laborales o de estudio para poder seguir a la Argentina de Lionel Messi. El informe también detectó que muchos cambiarían compromisos personales, viajes y hasta eventos familiares por ver jugar al seleccionado.

Los datos surgen de un estudio elaborado por Betsson para conocer cómo viven los argentinos el Mundial 2026. Se analizó prioridades, expectativas y las cosas imposibles que harían.

Los planes que los argentinos cambiarían por ver a la Selección

Casi 9 de cada 10 argentinos reorganizaría algún plan para ver un partido importante de la Selección. El trabajo o los estudios serían lo primero en moverse: el 46% ajustaría su horario para poder ver el partido.

El estudio también muestra hasta dónde puede llegar esa prioridad: uno de cada cinco argentinos cambiaría una cita médica, el 18% movería un viaje o escapada y el 17% reorganizaría un cumpleaños para poder ver a Argentina.

Los datos más llamativos aparecen al hablar de compromisos más difíciles de tocar: el 9% cambiaría la fecha de una boda, el 6% incluso movería su propia boda y el 4% cambiaría un funeral o ceremonia familiar por un partido importante de Argentina.

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