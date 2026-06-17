Qué planes cambiarían los argentinos por ver a la Selección en el Mundial 2026: del trabajo a un funeral

Un estudio analizó cómo viven los argentinos el Mundial 2026. Entre las situación más frecuentes, casi el 50% ajustaría su horario de trabajo o estudio.

Qué cambiarían los argentinos por ver a la Selección en el Mundial 2026

La pasión por la Selección Argentina ocupa un lugar muy importante en la vida de millones de hinchas. En base a eso, una encuesta reveló que casi 9 de cada 10 argentinos estarían dispuestos a reorganizar alguna actividad importante de su agenda para no perderse un partido del equipo nacional.

Entre las situaciones más frecuentes, casi el 50% aseguró que modificaría horarios laborales o de estudio para poder seguir a la Argentina de Lionel Messi. El informe también detectó que muchos cambiarían compromisos personales, viajes y hasta eventos familiares por ver jugar al seleccionado.

Los datos surgen de un estudio elaborado por Betsson para conocer cómo viven los argentinos el Mundial 2026. Se analizó prioridades, expectativas y las cosas imposibles que harían.

Cabe mencionar que la Copa del Mundo tiene un condimento especial para el país, ya que el equipo dirigido por el gran Lionel Scaloni llegará como defensor del título. A eso se le suma que en el debut del equipo, el mejor jugador del mundo clavó un hat-trick contra Argelia y puso la ilusión al tope.

Los planes que los argentinos cambiarían por ver a la Selección Casi 9 de cada 10 argentinos reorganizaría algún plan para ver un partido importante de la Selección. El trabajo o los estudios serían lo primero en moverse: el 46% ajustaría su horario para poder ver el partido.