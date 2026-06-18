Tras el triunfo ante Argelia, la Selección argentina disfrutó de una tarde libre junto a sus familias

Después de la victoria frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 , los jugadores de la Selección argentina aprovecharon una jornada de descanso en Kansas City para reencontrarse con familiares y seres queridos que se acercaron a acompañarlos en Estados Unidos.

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Luego de varios días de entrenamientos y compromisos oficiales, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni dispuso unas horas libres para el plantel, que pudo relajarse antes de volver a enfocarse en la competencia.

Familiares, parejas e hijos de varios futbolistas visitaron el hotel donde se hospeda la delegación albiceleste. Los encuentros estuvieron marcados por abrazos, charlas y momentos de distensión que rápidamente comenzaron a multiplicarse en las redes sociales.

Mientras algunos jugadores optaron por permanecer en la concentración junto a sus allegados, otros aprovecharon para recorrer distintos puntos de Kansas City acompañados por sus familias.

Las imágenes compartidas en Instagram y otras plataformas mostraron escenas cotidianas y de tranquilidad después de la exigencia del estreno mundialista. Entre las publicaciones más destacadas hubo fotos familiares, reuniones en espacios comunes del hotel y mensajes de apoyo de quienes acompañan al equipo durante su estadía en Estados Unidos.

También circularon historias y videos en los que se observó a los futbolistas disfrutando de actividades recreativas y momentos de descanso antes de retomar la rutina de entrenamientos.

La pausa fue recibida con entusiasmo por el grupo, que llega fortalecido tras el triunfo en el debut y ya comenzó a preparar el próximo compromiso de la fase de grupos.

Con el ánimo en alza y el respaldo de sus familias, la Selección vivió una jornada distinta en Kansas City, combinando descanso y afecto antes de volver a poner el foco en el desafío mundialista.