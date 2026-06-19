Se despertó Brasil: goleó al débil Haití en su segunda presentación del Mundial 2026

En el Lincoln Financial Field de Philadelphia, la Selección de Brasil venció 3 a 0 a Haití por el Grupo C del Mundial 2026.

Brasil no tuvo inconvenientes para superar a Haití, al cual goleó 3 a 0 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia en el marco de la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. Los tantos fueron de Cunha x2, y Vinicius. Así, igualó a Marruecos en la cima de la zona y comienza a pensar en lo que viene.

El elenco Carioca tardó en arrancar. Los primeros 20 minutos fueron aburridos y sin claridad en el manejo de la pelota. Incluso, el cuadro de Centroamérica insinuó varias veces con generarle peligro. La explicación fue el planteo de Haití, dispuesto a achicar para adelante y buscar jugarle de igual a igual a Brasil. Sin embargo, esa osadía la terminó pagando muy cara.

Brasil - Haití, por el Mundial 2026 Brasil - Haití, por el Mundial 2026 EFE/ Sebastiao Moreira Los dos primeros goles del equipo de Ancelotti llegaron de la misma manera: aprovechando errores del rival sobre mitad de campo para salir eyectados con campo a disposición. En ambas ocasiones, el delantero Matheus Cunha fue la punta de lanza para desatar el grito sagrado.

Con la ventaja obtenida, Haití perdió el rumbo y volvió a dejar peligrosos espacios en el fondo. En esta ocasión, Lucas Paquetá le metió un gran pase filtrado a Vinicius Juniors, que corrió con espacio y tiempo para definir con clase ante la salida de Placide.

La segunda mitad estuvo de más. Haití bajó los brazos al saber que no tenía oportunidad de dar vuelta la historia, y Brasil se dedicó a mover la pelota sin hacer grandes esfuerzos. Ambos entrenadores aprovecharon para mover el banco y darle descanso a jugadores importantes.