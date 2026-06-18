18 de junio de 2026 - 16:31

Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron y quedaron sin margen de error

República Checa y Sudáfrica repartieron puntos por la segunda fecha del Grupo A en el Mundial 2026. Videos: mirá los goles.

República Checa y Sudáfrica empataron y se complican en el Mundial 2026.&nbsp;

República Checa y Sudáfrica empataron y se complican en el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue el escenario de un choque electrizante que inauguró la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. En un duelo de estilos contrapuestos y de alta intensidad física, las selecciones de República Checa y Sudáfrica firmaron un vibrante empate 1-1, resultado que deja abierta la definición del Grupo A y obliga a ambos seleccionados a jugarse el todo por el todo en el último partido de la primera ronda.

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En Atlanta, sudafricanos y checos terminaron 1-1 y repartieron puntos: ambos necesitarán ganar en la última fecha para aspirar a meterse en playoffs.

En Atlanta, sudafricanos y checos terminaron 1-1 y repartieron puntos: ambos necesitarán ganar en la última fecha para aspirar a meterse en playoffs.

Mundial 2026: análisis del primer tiempo entre República Checa y Sudáfrica

El encuentro comenzó con un ritmo frenético impuesto por el conjunto europeo. Los dirigidos por Miroslav Koubek salieron decididos a golpear primero y no tardaron en encontrar la recompensa. Cuando apenas los equipos se acomodaban en el campo de juego, el mediocampista Michal Sadilek capitalizó una desatención en la zaga africana para abrir el marcador con una definición certera que dejó sin opciones al guardameta rival. El tempranero gol checo pareció encarrilar el partido para los del Viejo Continente, que dominaron la posesión durante el primer tramo del compromiso.

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Sin embargo, Sudáfrica no se amilanó ante la adversidad. Con la paciencia y el orden táctico que caracterizan a los equipos del experimentado entrenador belga Hugo Broos, los "Bafana Bafana" empezaron a adelantar líneas y a explotar la velocidad de sus extremos. La insistencia africana tuvo su premio en la segunda mitad del cotejo, cuando una incursión profunda en el área checa derivó en una infracción penal. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el talentoso volante Teboho Mokoena, quien con una notable templanza y un remate inatajable sentenció el 1-1 definitivo, desatando la euforia de la parcialidad sudafricana presente en Georgia.

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A partir de la igualdad, el partido se transformó en un ida y vuelta de ida constante, con ocasiones claras para ambos bandos, pero la falta de puntería y las sólidas intervenciones de los arqueros impidieron que el marcador volviera a moverse antes del pitazo final.

Mundial 2026: Un cierre de grupo de puras calculadoras

Con este reparto de puntos, el Grupo A ingresa en una zona de extrema paridad donde nadie puede especular. Todo se definirá en la tercera y última jornada de esta primera fase:

  • República Checa tendrá una dura batalla frente a uno de los anfitriones del torneo, México, en un partido que promete un marco imponente y una presión absoluta para los europeos.

  • Sudáfrica, por su parte, buscará sellar su boleto a la siguiente ronda midiendo fuerzas ante la siempre disciplinada y veloz selección de Corea del Sur.

Ninguno de los dos estrategas, ni Koubek ni Broos, tiene margen de error; la gloria de los dieciseisavos de final o la amargura de la eliminación temprana se decidirán en apenas 90 minutos.

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