Goleadas y batacazos: el balance de la primera fecha del Mundial 2026

Con 75 tantos en 24 partidos, el torneo registra un promedio de 3,125 goles por encuentro y solo un empate sin goles entre las 48 selecciones participantes.

Finalizada la primera jornada del Mundial 2026, las dudas sobre el nivel competitivo de un certamen con 48 selecciones parecen disiparse. Los 24 partidos iniciales dejaron un registro de 75 goles y apenas un empate 0-0. Potencias como Alemania y Argentina ratificaron su favoritismo, mientras que varios debutantes demostraron estar a la altura.

Alemania se posicionó como el equipo más contundente tras golear 7-1 a Curazao, mientras que Argentina cumplió en su debut venciendo 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi. El capitán argentino alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de los mundiales con esta actuación. Inglaterra, con un 4-2 sobre Croacia, y Noruega, impulsada por Erling Haaland, también ratificaron su poder ofensivo.

Los resultados sorpresivos y el nuevo sistema de clasificación A pesar de la abundancia de festejos, ocho selecciones se quedaron en cero. España protagonizó el único empate sin goles del torneo frente a Cabo Verde, donde el arquero de 40 años, Vozinha, fue la figura central. Otros resultados inesperados incluyeron el empate 1-1 de Marruecos ante Brasil y la paridad lograda por Qatar frente a Suiza tras un autogol agónico en tiempo de descuento. Estos marcadores sugieren que la ampliación del torneo no redujo la competitividad como se temía.

Embed El cambio de formato introdujo los 16avos de final, instancia a la que accederán los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros. Actualmente, esa tabla de terceros la encabezan Países Bajos, Brasil y Bélgica con un punto, seguidos por España y Portugal. Los criterios de desempate para estos cupos priorizan los puntos obtenidos, la diferencia de gol y los tantos a favor antes de recurrir a la conducta deportiva o al ranking FIFA.