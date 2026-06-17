17 de junio de 2026 - 18:58

River Plate aseguró un refuerzo internacional, mientras se juega el Mundial 2026

El mediocampista se sumará en las próximas horas al club para ponerse a disposición del entrenador Eduardo Coudet.

Mauro Arambarri, flamante refuerzo de River Plate

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En medio del Mundial 2026, la institución confirmó que el futbolista quedó ligado hasta el 31 de diciembre de 2028. La operación le permitió al club quedarse con el 100% de los derechos del jugador, luego de adquirir el 50 por ciento que pertenecía a su club de procedencia, el 30 por ciento que estaba en manos de Boston River y el 20 por ciento restante que conservaba el propio Arambarri. La inversión total ronda los seis millones de euros.

Mauro Arambarri, flamante refuerzo de River Plate:

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La noticia fue confirmada por el propio River en las últimas horas. "Mauro Arambarri firmó su contrato con River Plate. Este miércoles 17 de junio, el mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del jueves, se incorporará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet", fue el comunicado del club en sus canales de difusión.

El volante no participó de la primera jornada de la pretemporada, que comenzó este miércoles por la mañana, pero se incorporará a los entrenamientos este jueves 18 de junio. Desde entonces trabajará bajo las órdenes de Eduardo Coudet y formará parte de la delegación que viajará el viernes a Alicante, España, para continuar con la preparación de cara al segundo semestre.

Cabe destacar que Arambarri será el único refuerzo disponible para el entrenador en el arranque de los trabajos previos a los compromisos de la segunda parte del año. La otra incorporación confirmada por River, Nicolás Otamendi, se sumará recién una vez finalizada su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

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