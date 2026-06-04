El pacto secreto de Ángel Correa con River y la millonaria cifra que exige Tigres

River ya tiene apalabrado el contrato de Angel Correa, que ve con buenos ojos cruzarse la banda roja. Ahora deberá sentarse a negociar con el conjunto mexicano.

En Núñez no se conforman. Mientras el mundo millonario todavía digiere la histórica presentación de Nicolás Otamendi —quien ya posó con la banda roja que vestirá tras el Mundial 2026—, la dirigencia aceleró a fondo por otro campeón del mundo. River llegó a un acuerdo verbal con Ángel Correa y todos los cañones apuntan ahora a destrabar su salida del fútbol mexicano.

Las gestiones con el ex Atlético de Madrid maduraron desde principios de abril. El club de Núñez le ofreció un contrato a largo plazo e igualar los ingresos que percibe en el exterior. "Angelito", por su parte, ve con muy buenos ojos el retorno al país tras más de una década afuera. Pese a ser una pieza indiscutida en México (registra 23 goles y 13 asistencias en 54 partidos), las ganas de volver a casa inclinaron la balanza para darle el "sí" a River.

El ambicioso River que proyecta el "Chacho" Coudet Con el plano contractual del jugador resuelto, Eduardo Coudet se ilusiona. El DT —quien comparte con Correa el sentido de pertenencia por Rosario Central— lo espera con los brazos abiertos para un segundo semestre cargado de objetivos: la fase final de la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Sin embargo, el gran obstáculo está en Nuevo León. Correa viene de ser subcampeón de la Concachampions con Tigres tras caer en la final ante el Toluca de Antonio Mohamed, y el conjunto felino no piensa facilitar su salida.

La ingeniería económica: la millonaria distancia entre los clubes El principal foco de conflicto en la negociación radica en las pretensiones económicas del equipo mexicano: