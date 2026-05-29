Es oficial: Nicolás Otamendi ya es el nuevo refuerzo de River

En medio de la fiebre por el Mundial 2026, Nicolás Otamendi se hizo un lugar para salir de los entrenamientos con la Selección Argentina y confirmar su arribo a River Plate, que será su nuevo club después del máximo certamen del fútbol.

Esta tarde el experimentado defensor se convirtió en el nuevo refuerzo de River, tras haber firmado esta tarde su contrato hasta diciembre de 2027.

El vínculo tendrá vigencia a partir del 1 de julio de este año , cuando quede libre del Benfica de Portugal, y algunos días después del final de la fase de grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, su cuarta cita mundialista.

Con un escueto comunicado publicado en sus redes sociales y página web oficial, la institución de Núñez confirmó la llegada del defensor, quien firmó su contrato acompañado por el presidente del club, Stefano Di Carlo.

Con su llegada, River acumula cinco jugadores campeones del Mundo en Qatar 2022. A Franco Armani, que era jugador del “Millonario” durante el título mundial, se sumaron en los últimos años los defensores Germán Pezzella y Gonzalo Montiel, ambos surgidos de las inferiores del club, y el lateral Marcos Acuña.

Las imágenes son elocuentes, y muestran al defensor campeón del mundo ingresando al Estadio Más Monumental para firmar el contrato que lo vinculará de forma directa con el Millonario por los próximos meses. Si bien era un secreto a voces, nadie esperaba que se concrete tan rápido, antes de la Copa del Mundo.

Otamendi pasó por el Monumental para firmar contrato

Embed Otamendi ya está en el Monumental para firmar su contrato con River pic.twitter.com/DOIlmSTnk8 — TyC Sports (@TyCSports) May 29, 2026

Lo cierto es que, luego de que trasciendiera que ambas partes llegaron a un acuerdo en las últimas horas, ahora se filtró que el defensor llegó a las instalaciones del club en Núñez para estampar la firma y así confirmar que es el nuevo refuerzo para la segunda parte del año.

A Otamendi se lo vio llegar en una camioneta negra con los vidrios polarizados, con mucho hermetismo. Sin embargo, pocos minutos después aparecieron imágenes del zaguero caminando por los pasillos del Monumental, junto a su representante y dirigentes de River. Su vestimenta, un traje formal, difiere de su habitual manera de vestirse, por lo que se especula con una foto o video oficial para las redes sociales.

Nicolás Otamendi, refuerzo de River hasta 2027

Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi, nuevo jugador de River Plate. Gentileza.

Durante el jueves, el zaguero de 38 años, que recientemente se desvinculó de Benfica, club en el que jugaba desde 2020 y que lo despidió como un ídolo, terminó de limar los últimos detalles de su llegada a River, club del que es hincha, para convertirse en nuevo jugador del club. Su contrato, que ya estaba arreglado desde hacía varios días, sería por 18 meses, es decir, hasta fines de 2027.

Otamendi disputará el Mundial 2026 con la Selección Argentina y allí se despedirá de la Albiceleste. Luego, se sumará Millonario, cumpliendo un objetivo personal, para afrontar las competencias del segundo semestre: CONMEBOL Sudamericana, Torneo Clausura y Copa Argentina.

Con su inminente contrato, el oriundo de El Talar estará en el equipo de Núñez hasta los 40 años. Su aporte será importante en cuanto a nivel y personalidad y es bienvenido por Eduardo Coudet, que lo espera para la segunda mitad del campeonato y para los mata-mata de la Sudamericana.