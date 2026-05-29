29 de mayo de 2026 - 21:09

El Torneo del Interior de Rugby está apasionante

Las escuadras mendocinas salen a la cancha. Pormenores y datos. El más atrapante es el partido que sostendrán Marista ante Mendoza por el TDI "A" de Rugby

Rugby. Una nueva fecha del Torneo del Interior se disputa este último sábado del mes de Mayo.

Rugby. Una nueva fecha del Torneo del Interior se disputa este último sábado del mes de Mayo.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este sábado se disputará una nueva ronda de partidos en el Torneo del Interior de Rugby. En La Carrodilla, Marista y Mendoza sostendrán uno de los duelos más connotativos del rugby vernáculo en el marco del TDI "A".

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Respecto a modificaciones en los horarios habituales, Liceo – Los Tordos se jugará a las 14:30. (Se juega en Los Tordos) y Huirapuca – Sociedad Sportiva / IPR Sporting – Universitario de San Juan lo harán desde las 15.

El fixture de ambas divisiones

TDI A – Fecha 3

Mendoza RC vs. Marista RC a las 16

Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario – (Referee: Esteban Filipanics – Córdoba) 16

CURNE vs. Tala RC – (Referee: Joaquín Zapata – Santa Fe) 16

Urú Curé vs. Estudiantes de Paraná – (Referee: Juan Zubieta – URNE)16

Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario – (Referee: Juan Martínez – Cuyo) 16

Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba 16

La Tablada vs. Duendes RC 16

Old Resian vs. Jockey Club de Córdoba 16

TDI B – Fecha 2 – sábado 30 de mayo

Natación y Gimnasia vs. Paraná Rowing Club 16

CRAI vs. Cardenales RC 16

Tucumán Lawn Tennis vs. Mar del Plata Club 16

IPR Sporting vs. Universitario de San Juan 15

Liceo RC vs. Los Tordos RC 14. 30

Huirapuca RC vs. Sociedad Sportiva 15

Palermo Bajo vs. Universitario de Tucumán 16

Jockey Villa María vs. Tigres RC 16

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