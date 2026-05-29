El Torneo del Interior de Rugby está apasionante

Este sábado se disputará una nueva ronda de partidos en el Torneo del Interior de Rugby. En La Carrodilla, Marista y Mendoza sostendrán uno de los duelos más connotativos del rugby vernáculo en el marco del TDI "A".
Las escuadras mendocinas salen a la cancha. Pormenores y datos. El más atrapante es el partido que sostendrán Marista ante Mendoza por el TDI "A" de Rugby
Este sábado se disputará una nueva ronda de partidos en el Torneo del Interior de Rugby. En La Carrodilla, Marista y Mendoza sostendrán uno de los duelos más connotativos del rugby vernáculo en el marco del TDI "A".
En tanto Los Tordos y Liceo, los representantes locales en el TDI B, revivirán otro de los partidos relevantes en la historia de la ovalada local y que se jugará en la pajarera azulgrana.
Respecto a modificaciones en los horarios habituales, Liceo – Los Tordos se jugará a las 14:30. (Se juega en Los Tordos) y Huirapuca – Sociedad Sportiva / IPR Sporting – Universitario de San Juan lo harán desde las 15.
Mendoza RC vs. Marista RC a las 16
Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario – (Referee: Esteban Filipanics – Córdoba) – 16
CURNE vs. Tala RC – (Referee: Joaquín Zapata – Santa Fe) – 16
Urú Curé vs. Estudiantes de Paraná – (Referee: Juan Zubieta – URNE) – 16
Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario – (Referee: Juan Martínez – Cuyo) – 16
Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba 16
La Tablada vs. Duendes RC 16
Old Resian vs. Jockey Club de Córdoba 16
Natación y Gimnasia vs. Paraná Rowing Club 16
CRAI vs. Cardenales RC 16
Tucumán Lawn Tennis vs. Mar del Plata Club 16
IPR Sporting vs. Universitario de San Juan 15
Liceo RC vs. Los Tordos RC 14. 30
Huirapuca RC vs. Sociedad Sportiva 15
Palermo Bajo vs. Universitario de Tucumán 16
Jockey Villa María vs. Tigres RC 16