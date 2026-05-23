En Súper Rugby Américas Capibaras XV derrotó a Selknam y clasificó a semifinales

En uno de los partidos de la duodécima fecha del torneo Súper Rugby Américas, Capibaras XV venció a su similar de Selknam por 34 a 17 y ganó uno de los pasajes a las semifinales de la competencia continental. Así los litoraleños se suman a Dogos XV y Pampas en esa instancia.

Capibaras XV se jugaba en este partido la chance de clasificar a las semifinales del Súper Rugby Américas ante la franquicia chilena de Selknam , en un duelo válido por la 12ª fecha del certamen, disputado en el club Paraná Rowing en la Provincia de Entre Ríos.

El punto a destacar es que este lance, entre Capibaras XV y Selknam fue el partido número 250 del rugby profesional sudamericano, historia que se ha escrito con múltiples actores y repletos de grandes momentos.

El elenco de Selknam necesitaba una victoria para mantenerse con posibilidades de entrar a los playoffs, cuando restan dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Sin embargo, el equipo del Litoral no arrancó bien el compromiso. A los 5 minutos de juego, Guido Chesini recibió una amarilla y dejó a su equipo con un jugador menos.

selk cuatro

Los trasandinos aprovecharon la diferencia numérica en esos primeros minutos y lograron dos conquistas: primero con su medio scrum, Marcelo Torrealba, y la conversión de Matías Garafulic. Luego fue el centro quien apoyó tras una habilitación de Nicolás Saab. El marcador quedaba 12 a 0 para los visitantes en el tramo inicial del cotejo.

Tras insistir y presionar sobre el in-goal con el juego combinado de forwards y backs, los locales llegaron al try con Franco Rossetto y la conversión del apertura Ignacio Dogliani para descontar y dejar las cosas 12 a 7 para los chilenos.

selk tres Súper Rugby. Capibaras XV no empezó bien pero poco a poco con buen juego de manos pudo doblegar a su contrincante de turno y pasar a semifinales. UAR

En un primer tiempo muy disputado e intenso, Selknam logró irse al descanso arriba en el marcador en un encuentro abierto, donde cualquiera de los dos podía prevalecer.

Gran reacción de los Capibaras del Litoral

En el arranque del segundo tiempo, Capibaras apeló al juego de manos con velocidad y llegó al try con Dogliani, que además acertó la conversión para dar vuelta el score y poner al conjunto del Litoral 14 a 12 arriba.

La franquicia argentina se afirmó en su juego de transiciones cortas y fases con continuidad, y pasó a controlar el desarrollo del compromiso. Más tarde, Dogliani sumó de penal para ampliar la ventaja y establecer el 17 a 12.

Selknam reaccionó con un juego físico y la presión de su maul. Así, Augusto Bohme se zambulló en el in-goal para igualar el marcador en 17 puntos.

selk dos Súper Rugby. Capibaras XV no empezó bien pero poco a poco con buen juego de manos pudo doblegar a su contrincante de turno y pasar a semifinales. UAR

Capibaras aprovechó la diferencia numérica y, tras presionar en los últimos 22 metros, volvió a llegar al try con Dogliani, que también convirtió para dejar la historia 27 a 17.

Con el tiempo cumplido, el wing Gino Dicapua alcanzó otra conquista que Dogliani transformó en siete puntos para que Capibaras XV sumara bonus y sellara un triunfo por 34 a 17 que lo clasificó a las semifinales.