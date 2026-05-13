Todos castigados: el seleccionado de rugby de Georgia fue sancionado por dopaje

La World Rugby , el ente que rige este deporte a nivel mundial, anunció duras sanciones contra jugadores del seleccionado de Georgia, una de las potencias emergentes, tras una importante investigación realizada junto a la Agencia Mundial Anti dopaje (WADA) que derivó en la confirmación de las violaciones de las reglas antidopaje.

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La investigación se inició cuando se detectaron irregularidades en muestras de orina del programa antidopaje Fuera de competición de World Rugby, que abarcaba un periodo prolongado de tiempo antes de la Copa del Mundo de 2023 en Francia.

"World Rugby alertó inmediatamente a WADA y ambos organismos trabajaron estrechamente en investigaciones paralelas complejas y extensas que incluyeron testeos específicos de jugadores y análisis de ADN por parte de World Rugby, incluyendo muestras históricas obtenidas mediante el programa de almacenamiento a largo plazo de World Rugby", señaló el ente que regula el rugby a nivel mundial en un comunicado.

La sanción de la World Rugby recayó sobre varios integrantes del plantel de Georgia.

De esta manera, seis jugadores y un médico fueron acusados y sancionados, en relación con un esquema orquestado que involucra drogas recreativas y sustitución de muestras (una práctica prohibida por el Código WADA y las Reglas Antidopaje de World Rugby).

En primer lugar, Merab Sharikadze, excapitán quien actualmente se encuentra retirado, fue sancionado con 11 años de inhabilitación. El mismo, junto a otros cuatro jugadores, fueron parte de la victoria sobre Gales en 2022: Giorgi Chkoidze, Lasha Khmaladze, Lasha Lomidze y Miriani Modebadze.

El hooker Chkoidze recibió seis años de suspensión, mientras que Khmaladze, Modebadze y Otar Lashkhi han sido sancionados con tres años cada uno. En tanto, a Lomidze se le impuso una suspensión de nueve meses. Por último, la exdirectora médica de Georgia, Nutsa Shamatava, fue castigada con nueve años de suspensión.