Argentinos Juniors le ganó a Huracán en una noche gris, y está en semifinales

Argentinos Juniors superó 1 a 0 a Huracán de Parque Patricios en el Estadio Diego Armando Maradona, en el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El único gol de la noche lo hizo Tomás Molina. Ahora jugará con Belgrano.

El trámite fue cerrado, muy parejo y con poca claridad . Ambos conjuntos hicieron un gran trabajo para neutralizarse mutuamente, y eso generó un primer tiempo con poquísimas chances de gol y muchos errores en las entregas.

Respecto al manejo de la pelota, el Bicho de La Paternal se mostró mejor y más predispuesto, aunque no pudo trasladarlo a ocasiones de peligro. Las únicas rescatables fueron un centro de Oroz que Lescano no llegó a conectar , y un tiro libre de Jainikoski que contuvo el arquero.

El complemento fue más entretenido, debido a que los dos equipos se animaron a romper líneas y arriesgaron un poco más. Así, el marcador estuvo cerca de quebrarse en varias ocasiones.

Primero avisó Huracán, con un cabezazo de Hugo Nervo en un córner que repelió Cortés, y el empujón en ese rebote de Caicedo que el portero sacó en dos tiempos sobre la línea. Toda la visita pidió revisión en el VAR, pero la pelota nunca pasó entera por la línea de sentencia.

Ese fue el golpe que Argentinos necesitaba para despertarse. A partir de allí recuperó la pelota, y buscó darle vértigo con más velocidad en los pases. Así llegó a su primera importante, con el centro de Alan Lescano y el cabezazo de Molina que se fue cerquita. Sobre el cierre, el 27 tuvo un disparo desde lejos que se perdió por poco.

El gol de Tomás Molina para la clasificación de Argentinos Juniors:

Embed APARECIÓ MOLINA DE CABEZA Y ARGENTINOS LE GANA 1-0 A HURACÁN EN EL ALARGUE



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Así se fueron al tiempo extra, donde finalmente el Bicho pudo quebrar la resistencia con una gran acción de Giaccone que terminó con el centro de Lozano y el cabezazo letal de Tomás Molina para superar a Galíndez.

Desde allí hasta el cierre, Huracán trató de apretar para lograr la heroica con el corazón en la mano, pero que se quedó sin piernas tras disputar su segundo alargue en menos de una semana. Clasificó Argentinos, que chocará con Belgrano por un lugar en la final del Apertura.

Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas