En un partido histórico y polémico, Huracán eliminó a Boca en el tiempo suplementario

Boca y Huracán de Parque Patricios disputaron un encuentro de locos en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Dos penales, intervención del VAR en dos goles, y dos expulsados dejó como saldo el triunfo visitante por 3 a 2.

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El planteo del Globo sorprendió en el inicio del encuentro. Lejos de esperar en campo propio y cederle espacio al local, salió dispuesto a apretar bien arriba, aplicando una fuerte presión sobre la salida del dueño de casa.

Esta búsqueda pagó con creces cuando la noche recién se armaba. A los 4 minutos, Leandro Brey tocó corto para Milton Delgado, que estaba ubicado de frente al portero sobre la medialuna del área. El volante giró ante la presión de Lucas Blondel, pero no pudo ante la colaboración en la marca de Leonardo Gil , que le robó la pelota, dejó en el camino a Costa, y remató cruzado para el 1 a 0.

¡¡PRESIÓN ALTA DEL GLOBO AL SAQUE DE ARCO DE BREY Y GOLAZO DEL COLO GIL PARA MADRUGAR A TODA LA BOMBONERA!! ¡¡HURACÁN 1-0 BOCA!! pic.twitter.com/ICOK6Pd5FR

Boca tardó en asimilar el golpe, pero desde los 15’ en adelante fue dueño absoluto del trámite e hizo muchos méritos para alcanzar el empate. La tarea de los creativos creció, en contraposición con la merma física y futbolística de Huracán. Así llenó de ocasiones a la visita. Sin embargo, chocó contra la gran figura del encuentro: el experimentado arquero Hernán Galíndez. El argentino nacionalizado ecuatoriano tapó absolutamente todo lo que le tiraron, siendo la única explicación por la cual el Xeneize no gritó gol.

El portero visitante le tapó dos ocasiones clarísimas a quemarropa a Miguel Merentiel, un disparo violento desde lejos a Milton Delgado, un cabezazo de Lucas Blondel en contra de su propia valla que repelió con ayuda del palo, y un remate de Santiago Ascacíbar pisando el área chica. Una locura.

La pelota siguió siendo dominio de Boca en el complemento, ante un Huracán claramente dispuesto para la contención en campo propio. De todas formas, a diferencia de la etapa inicial, le costó mucho generar chances claras y tan sólo tuvo el centro de Aranda que Giménez no pudo desviar y terminó pegando en el palo.

Milton Giménez lo empató para Boca:

Embed ¡¡NO HAY MANO DE GIMÉNEZ Y, LUEGO DE LA REVISIÓN DEL VAR, BOCA LLEGÓ AL AGÓNICO 1-1 ANTE HURACÁN EN LA BOMBONERA!! Por ahora, hay ALARGUE... pic.twitter.com/Jxoe2wYWWy — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Preocupado, Úbeda mandó al terreno a Exequiel Zeballos para imprimirle otro vértigo al último tercio de la cancha. La visita, por su parte, respondió reforzando la línea defensiva con la entrada de Ojeda y armando un esquema 4-5-1.

Boca se fue diluyendo con el paso de los minutos, mientras sus hinchas le pedían más actitud a los jugadores. En el tramo final generó dos oportunidades. El centro de Merentiel para el cabezazo débil e incómodo de Zeballos, y la más importante: a los 43’, Leandro Paredes tiró centro, Galíndez despejó y pegó en la espalda de Giménez y se metió. Gol y delirio en La Bombonera.

Romero y la ley del ex para el 3 a 1 de Huracán:

Embed ¡¡LA LEY DEL EX SE HIZO PRESENTE EN LA BOMBONERA!! ¡¡ÓSCAR ROMERO LE PEGÓ FUERTE Y AL MEDIO Y MARCÓ EL 2-1 DE HURACÁN ANTE BOCA EN EL ALARGUE!! pic.twitter.com/o4ostO8oNx — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

En el comienzo del alargue, Huracán pegó de nuevo. Bisanz recibió una falta de Di Lollo dentro del área cuando intentaba enganchar, y el árbitro no dudó en cobrar penal. Oscar Romero no falló, haciendo efectiva la famosa ley del ex. Minutos más tarde, el Globo siguió apretando, y mediante la vía aérea volvió a complicar al cuadro local. En esta ocasión, en un centro Di Lollo estiró de más la mano en el salto con Pereyra, y el juez decretó la sentencia máxima. Oscar Romero anotó otra vez, y la visita se puso 3 a 1.

La noche no frenó allí, debido a que en la continuidad el elenco de Diego Martínez se quedó con dos hombres menos por las expulsiones de Erik Ramírez y Fabio Pereyra debido al juego brusco. Eso provocó que Boca renazca en su ilusión.

Ángel Romero descontó en el cierre:

Embed ÁNGEL ROMERO DESCONTÓ SOBRE EL FINAL PARA BOCA ANTE HURACÁN#LPFxTNTSports



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El Azul y Oro intentó descontar con rapidez a través de todas las vías posibles, evidenciando la desesperación por evitar la eliminación en casa. Así llegó el 2-3, con el tanto de Ángel Romero a falta de cuatro minutos. Dos minutos después, el paraguayo se lo perdió con un remate al lateral del arco ante el pánico del Globo. Un cierre de locos.

La Bombonera fue testigo de un encuentro que quedará grabado en las retinas de los fanáticos del fútbol argentino. Una noche cargada de polémicas, goles importantes, y que signó la eliminación de Boca en el certamen local.

Minuto a minuto y estadísticas de Boca - Huracán: