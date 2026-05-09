9 de mayo de 2026 - 19:21

Arranque de terror para Boca: Delgado la perdió y Huracán se puso en ventaja desde el vestuario

Leonardo Gil anotó el 1 a 0 del Globo a los 4 minutos del primer tiempo, y sorprendió a La Bombonera.

Diario LA (8)
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El trámite todavía se estaba armando cuando la primera emoción se hizo presente en La Bombonera, que lucía repleta. Huracán salió dispuesto a apretar en ofensiva y no dejarse amedentar, y esa búsqueda tuvo su premio.

Transcurrían cuatro minutos de la etapa inicial, Leandro Brey salió con un pase corto para Milton Delgado, que estaba ubicado sobre la medialuna del área. El volante recortó ante la presión de Lucas Blondel, pero perdió frente a la viveza de Leonardo Gil, que le robó la pelota.

El Colo enganchó ante Ayrton Costa dejándolo en el camino, y sacó un remate cruzado y rasante que superó la estirada del portero del Xeneize. Sorpresa total para el dueño de casa, que sufrió un duro golpe casi desde el vestuario.

Después del festejo de los jugadores de Parque Patricios, el técnico Diego Martínez gritó con ahínco para asegurar que no hubiese relajación: "Seguimos cero a cero", les indicó para que no disminuyeran la presión alta.

Se trató del primer gol en el año para Leonardo Gil, que ha participado en todos los encuentros oficiales del club en el presente año. Sin dudas, uno de los grandes referentes de un cuadro que sueña con ser campeón en el 2026.

En toda su carrera, el Colorado de 34 años anotó 33 tantos en 494 duelos oficiales, incluyendo sus pasos por Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, CAI de Comodoro Rivadavia, Vasco da Gama, Colo Colo y Al Ittihad.

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