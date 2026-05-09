Alerta en Boca por la lesión de Adam Bareiro: el diagnóstico del Xeneize y el antecedente cercano

El futbolista tuvo que pedir el cambio por una molestia antes de los 20 minutos, en el duelo ante Huracán por la Liga Profesional.

El inicio del partido de octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional ante Huracán de Parque Patricios fue de terror para Boca, que en apenas 20 minutos sufrió un gol y una lesión de un futbolista importante.

El jugador que tuvo que pedir el cambio por una molestia fue el delantero paraguayo Adam Bareiro, que se ganó un lugar entre los once titulares a pesar de atravesar una semana complicada desde su estado físico por una sobrecarga en el aductor.

De entrada el goleador sufrió un golpe en su espalda tras el choque con un defensor rival, pero se recuperó a pesar de mostrar alguna tenue mueca de dolor. Sin embargo, lo complicado ocurrió después.

Antes de los 15 minutos el aductor de Bareiro dijo basta y obligó a que tenga que disminuir su entrega futbolística. Si bien probó durante pocos minutos, a los 20' no le quedó otra alternativa que tirarse al suelo y solicitar asistencia al banco de suplentes Xeneize.

El cuerpo médico de Boca lo atendió con rapidez, y a pesar de los masajes y la aplicación del spray para adormecer la zona, el paraguayo ni siquiera pudo amagar a correr para ingresar nuevamente al terreno de juego.