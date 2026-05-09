9 de mayo de 2026 - 19:36

Alerta en Boca por la lesión de Adam Bareiro: el diagnóstico del Xeneize y el antecedente cercano

El futbolista tuvo que pedir el cambio por una molestia antes de los 20 minutos, en el duelo ante Huracán por la Liga Profesional.

Adam Bareiro se lesionó en Boca - Huracán
Adam Bareiro se lesionó en Boca - Huracán

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Los Andes | Redacción Deportes
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El jugador que tuvo que pedir el cambio por una molestia fue el delantero paraguayo Adam Bareiro, que se ganó un lugar entre los once titulares a pesar de atravesar una semana complicada desde su estado físico por una sobrecarga en el aductor.

De entrada el goleador sufrió un golpe en su espalda tras el choque con un defensor rival, pero se recuperó a pesar de mostrar alguna tenue mueca de dolor. Sin embargo, lo complicado ocurrió después.

Antes de los 15 minutos el aductor de Bareiro dijo basta y obligó a que tenga que disminuir su entrega futbolística. Si bien probó durante pocos minutos, a los 20' no le quedó otra alternativa que tirarse al suelo y solicitar asistencia al banco de suplentes Xeneize.

El cuerpo médico de Boca lo atendió con rapidez, y a pesar de los masajes y la aplicación del spray para adormecer la zona, el paraguayo ni siquiera pudo amagar a correr para ingresar nuevamente al terreno de juego.

La lesión de Adam Bareiro, preocupación de Boca:

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Así, a los 25 minutos de la primera mitad, el director técnico Claudio Úbeda tuvo que recurrir a Milton Giménez, a quién hizo entrar con poco tiempo de calentamiento previo. Se espera que, durante la semana, Adam Bareiro sea sometido a estudios médicos para comprobar el grado de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

El atacante se ganó rápidamente el corazón del hincha Azul y Oro, tras una excelente racha anotadora desde que arribó al club. A lo largo de los 13 partidos que ha disputado con esa camiseta, anotó 6 goles y sumó 1 asistencia. Tan bueno ha sido su comienzo, que hizo olvidar al lesionado Edinson Cavani.

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