Boca se complicó solo en la Copa Libertadores: derrota y la clasificación en veremos

En un campo de juego inundado por la lluvia, y en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores, Boca perdió 1-0 en su visita a Barcelona, en Guayaquil. El partido casi no presentó situaciones y ambos terminaron jugando con uno menos por las rojas a Milton Céliz, en el local, y Santiago Ascacibar, en el Xeneize.

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El elenco de Claudio Úbeda intentó ser prolijo en la conducción, aún cuando el rival propuso un duelo de dientes apretados y mucha lucha, favorecido por el campo de juego en pésimas condiciones, debido a la intensa lluvia. Sobre los 5, llegó una chance clarísima para el visitante, luego de un córner de Leandro Paredes, cuando Santiago Ascacibar no pudo conectar el balón en el área chica. En ese arranque de partido, el juego se trasladó a campo ecuatoriano, aunque no hubo claridad ni grandes opciones contra la valla local. Como en otros partidos de Copa Libertadores, Tomás Aranda no terminó de configurar el engranaje xeneize, tal vez condicionado por el estado del campo de juego. La pelota comenzó a estar más tiempo en el aire que a ras del piso.

Lautaro Blanco esta vez no tuvo la preponderancia de otras noches y en el primer tiempo sufrió los ataques locales.

Sobre los 25’ llegó una mala noticia para Boca: su arquero Leandro Brey debió abandonar el campo de juego por un fuerte golpe en las costillas y en su lugar ingresó Javi García. Tal como le sucedió en el encuentro ante Cruzeiro, en Brasil, el equipo argentino eligió disputar con demasiada fricción cada jugada. La consecuencia directa fue la roja a Ascacibar, vía VAR, tras pegarle una patada en la cabeza a Milton Céliz, que se encontraba caído.

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Fue el peor momento de Boca en el primer tiempo. El equipo no tuvo control del balón y Barcelona pudo ponerse en ventaja a través de Darío Benedetto. Sin embargo, otra intervención de la tecnología volvería a equiparar las cargas: Céliz vio la roja por un codazo sobre Paredes.

Boca reconfiguró su mapa táctico a la vuelta del vestuario y sufrió algunos desacoples en el inicio del complemento. Sin embargo, desde la jerarquía de Paredes, comenzó a gestarse el mejor momento del equipo en el torneo. Los ingresos de Alan Velasco y Exequiel Zeballos le dieron otro vértigo al ataque. Antes, y previo a su salida, Miguel Merentiel se perdió una increíble oportunidad mano a mano con el arquero local.

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Y cuando Boca parecía encontrar una forma definitiva, llegó el contragolpe local, definido por Héctor Villalba, sobre los 28’ del complemento. La acción desató otra vez nubarrones en el horizonte xeneize. Boca perdió control del balón, regaló espacios en su afán de buscar el empate y García comenzó a tener intervenciones.

El elenco argentino empujó en los metros finales, intentando ser prolijo en el traslado, pero el local decidió defender con uñas y dientes la ventaja y no consiguió romper el cerco ecuatoriano.

Así, sumó su segunda derrota consecutiva, esta vez ante un rival que había perdido en sus dos presentaciones anteriores frente a Cruzeiro y Universidad Católica. Lo bueno, le quedan dos partidos en La Bombonera para abrochar el pase a la siguiente instancia.

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