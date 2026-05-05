5 de mayo de 2026 - 23:02

Boca se complicó solo en la Copa Libertadores: derrota y la clasificación en veremos

Tras un primer tiempo accidentado por dos expulsiones (una por lado) y la lluvia, Barcelona (E) venció 1-0 a Boca y lo llenó de dudas para la Copa Libertadores

Miguel Merentiel tuvo una clarísima chance para poner a Boca arriba, pero no tuvo efectividad.&nbsp;

Miguel Merentiel tuvo una clarísima chance para poner a Boca arriba, pero no tuvo efectividad. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En un campo de juego inundado por la lluvia, y en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores, Boca perdió 1-0 en su visita a Barcelona, en Guayaquil. El partido casi no presentó situaciones y ambos terminaron jugando con uno menos por las rojas a Milton Céliz, en el local, y Santiago Ascacibar, en el Xeneize.

Leé además

El cabello fino y el ondulado suelen notar los resultados con mayor rapidez.

Por qué cepillarse el cabello boca abajo estimula y mejora la circulación sanguínea y el volumen

Por Redacción Por Las Redes
Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano luego de su abandono voluntario.

Casi recuperada, crecen los rumores del regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Por Agustín Zamora

El elenco de Claudio Úbeda intentó ser prolijo en la conducción, aún cuando el rival propuso un duelo de dientes apretados y mucha lucha, favorecido por el campo de juego en pésimas condiciones, debido a la intensa lluvia. Sobre los 5, llegó una chance clarísima para el visitante, luego de un córner de Leandro Paredes, cuando Santiago Ascacibar no pudo conectar el balón en el área chica. En ese arranque de partido, el juego se trasladó a campo ecuatoriano, aunque no hubo claridad ni grandes opciones contra la valla local. Como en otros partidos de Copa Libertadores, Tomás Aranda no terminó de configurar el engranaje xeneize, tal vez condicionado por el estado del campo de juego. La pelota comenzó a estar más tiempo en el aire que a ras del piso.

Boca
Lautaro Blanco esta vez no tuvo la preponderancia de otras noches y en el primer tiempo sufrió los ataques locales.

Lautaro Blanco esta vez no tuvo la preponderancia de otras noches y en el primer tiempo sufrió los ataques locales.

Sobre los 25’ llegó una mala noticia para Boca: su arquero Leandro Brey debió abandonar el campo de juego por un fuerte golpe en las costillas y en su lugar ingresó Javi García. Tal como le sucedió en el encuentro ante Cruzeiro, en Brasil, el equipo argentino eligió disputar con demasiada fricción cada jugada. La consecuencia directa fue la roja a Ascacibar, vía VAR, tras pegarle una patada en la cabeza a Milton Céliz, que se encontraba caído.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2051822955340992603&partner=&hide_thread=false

Fue el peor momento de Boca en el primer tiempo. El equipo no tuvo control del balón y Barcelona pudo ponerse en ventaja a través de Darío Benedetto. Sin embargo, otra intervención de la tecnología volvería a equiparar las cargas: Céliz vio la roja por un codazo sobre Paredes.

Boca reconfiguró su mapa táctico a la vuelta del vestuario y sufrió algunos desacoples en el inicio del complemento. Sin embargo, desde la jerarquía de Paredes, comenzó a gestarse el mejor momento del equipo en el torneo. Los ingresos de Alan Velasco y Exequiel Zeballos le dieron otro vértigo al ataque. Antes, y previo a su salida, Miguel Merentiel se perdió una increíble oportunidad mano a mano con el arquero local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2051835420745371923&partner=&hide_thread=false

Y cuando Boca parecía encontrar una forma definitiva, llegó el contragolpe local, definido por Héctor Villalba, sobre los 28’ del complemento. La acción desató otra vez nubarrones en el horizonte xeneize. Boca perdió control del balón, regaló espacios en su afán de buscar el empate y García comenzó a tener intervenciones.

El elenco argentino empujó en los metros finales, intentando ser prolijo en el traslado, pero el local decidió defender con uñas y dientes la ventaja y no consiguió romper el cerco ecuatoriano.

Así, sumó su segunda derrota consecutiva, esta vez ante un rival que había perdido en sus dos presentaciones anteriores frente a Cruzeiro y Universidad Católica. Lo bueno, le quedan dos partidos en La Bombonera para abrochar el pase a la siguiente instancia.

Barcelona vs. Boca por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Central Córdoba - Boca, por la Liga Profesional

Boca recuperó la alegría y superó a Central Córdoba con un elenco alternativo

Por Redacción Deportes
¿Boca negocia por Neymar? La bomba del mercado de pases

¿Boca negocia por Neymar? La bomba del mercado de pases

El informe de Ostojich tras la batalla del Mineirao. 

Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores: qué dice el informe del árbitro Ostojich tras el escándalo final

Cuando el final del primer tiempo llegaba a su fin, Boca Juniors se quedó con uno menos por la roja a Bareiro. 

Boca dijo adiós a su invicto de 14 partidos: perdió ante Cruzeiro