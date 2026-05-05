¿Boca negocia por Neymar? La bomba del mercado de pases

Mauricio Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca , confesó que tuvo acercamientos con Neymar en el pasado reciente, y no se atrevió a descartar un posible arribo al club en el futuro. Además, destacó el trabajo de Claudio Úbeda en la Copa Libertadores y la Liga Profesional.

Una figura de la talla del astro brasileño Neymar siempre llama la atención de cualquier club. Por peso específico, jerarquía, y revuelo mediático, su fichaje significaría un salto de calidad tremendo, incluso para el Xeneize. En relación a esta chance, Chicho Serna aclaró que no es tan descabellada. "U n empresario brasilero al que conozco el año pasado me llamó y me ofreció a Neymar ", lanzó.

El contexto de esa comunicación fue nada menos que la previa del Mundial de Clubes, donde Boca participó junto con River de la fase de grupos. "Nos preguntó si nos interesaba tener a Neymar previo al Mundial de Clubes. No pasó de ahí: un ofrecimiento que uno no sabe si es concreto, si le están vendiendo humo o si le están ofreciendo algo real", opinó en diálogo con TyC Sports.

Luego de la visita de Ney a Argentina para enfrentar a San Lorenzo, donde hasta recibió regalos de hinchas del Xeneize, la chance de su fichaje renació. Serna, en ese sentido, no se animó a descartarlo. "Pese a la gran amistad que tengo con Román y el Chelo, no me atrevería a preguntarle si están hablando con Neymar . Esa gran amistad también me lleva a un gran respeto. No cabe, yo no consulto porque ya no comparto", aclaró.

Serna defendió a Juan Román Riquelme: "Sigo teniendo una gran relación"

Juan Román Riquelme y Chicho Serna Juan Román Riquelme y Chicho Serna

A partir de esa respuesta, el colombiano expresó sin tapujos cual es su relación actual con Juan Román Riquelme: "Yo no me fui peleado con nadie, me fui porque consideré que era el momento de irme aún contra la voluntad del presidente. Sigo teniendo una gran relación con él, casi todas las semanas estamos hablando".

Los temas de conversación entre Román y Chicho no son muy amplios, y siempre decantan en uno en especial. "De fútbol nos preguntamos cosas, yo desde afuera me atrevo a hacer algún comentario de algo que veo. Siempre tengo las puertas abiertas del club. Yo cuando vuelvo a Buenos Aires voy a Boca, ¿a dónde más voy a ir? A donde están mis amigos. Los saludo, veo inferiores, veo Reserva y voy a la cancha", lanzó.

Mauricio Serna ha sido siempre un defensor del ciclo de Úbeda en el club, y no perdió la chance para elogiarlo nuevamente. "Yo creo que Claudio ha logrado consolidar jugadores. Eso es valioso porque en su momento fue resistido. No nos podemos olvidar que todo el mundo pedía la cabeza de Claudio. Ahí es donde yo quisiera escuchar hablar sobre la tranquilidad que tuvieron el presidente y el Chelo para aguantarlo. Hoy nadie habla de eso, pero fueron ellos los que lograron aguantar a un técnico que era resistido y hoy cada día demuestra que tiene a un equipo entonado", cerró.