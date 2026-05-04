4 de mayo de 2026 - 17:49

Boca visita a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Barcelona y Boca Juniors se enfrentarán por Copa Libertadores el martes 5 de mayo. El partido se jugará a las 21 y se televisará por Disney+ Premium.

Leandro Paredes figura y capitán de Boca Juniors.&nbsp;

Leandro Paredes figura y capitán de Boca Juniors. 

Foto:

Gentileza
Por la Copa Libertadores, Boca visita a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase clasificatoria.&nbsp;

Por la Copa Libertadores, Boca visita a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase clasificatoria. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El cabello fino y el ondulado suelen notar los resultados con mayor rapidez.

Por qué cepillarse el cabello boca abajo estimula y mejora la circulación sanguínea y el volumen

Por Redacción Por Las Redes
Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano luego de su abandono voluntario.

Casi recuperada, crecen los rumores del regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Por Agustín Zamora

Como llega Boca al duelo con Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores

Tras un inicio ideal, con triunfos en Chile ante Universidad Católica y frente a los dirigidos por César Farías en la Bombonera incluidos, el Xeneize parecía encaminarse a una clasificación temprana a los octavos de final. Sin embargo, la visita a Belo Horizonte le puso un freno a su arranque perfecto y por eso el partido en Ecuador adquiere otra trascendencia.

image
Si Boca logra un triunfo ante Barcelona de Ecuador en calidad de visitante, dar&aacute; un paso gigante hacia cuartos de final de la Copa Libertadores.&nbsp;

Si Boca logra un triunfo ante Barcelona de Ecuador en calidad de visitante, dará un paso gigante hacia cuartos de final de la Copa Libertadores.

Lo cierto es que Úbeda seguirá con el método que tan buenos dividendos le ha dado desde el inicio de la competencia internacional. Los titulares descansaron el fin de semana, el equipo ganó y todos llegan en la mejor forma al partido de este martes. La única novedad es que Milton Giménez se meterá en el 11 por Adam Bareiro, expulsado en Brasil.

Cómo llega Barcelona de Ecuador al duelo con Boca por la Copa Libertadores

Por el lado de Barcelona, esta es la última chance de meterse en la conversación por un lugar en octavos de final; o incluso por quedar tercero y caer a la Copa Sudamericana. Sin puntos y con tres derrotas a cuestas, Farías decidió preservar a los titulares este fin de semana y el empate 1-1 frente a Manta por la 12ª fecha del campeonato ecuatoriano dejó gusto a muy poco, sobre todo porque jugó todo el segundo tiempo con un hombre más.

Aunque no está confirmada oficialmente la formación, se sabe que el DT venezolano volverá a contar con la mayoría de los titulares. Entre ellos se destaca la presencia de Darío Benedetto como centrodelantero, acompañado probablemente de Héctor Villalba. Además, jugarían otros dos argentinos: Milton Céliz y Matías Lugo.

La probable formación de Barcelona vs. Boca por la Copa Libertadores

José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

La posible formación de Boca vs. Barcelona por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Barcelona vs. Boca por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.
  • TV: Fox Sports y Telefe.
  • Árbitro: Carlos Betancur.
  • Estadio: Monumental Banco Pichincha.

Barcelona vs. Boca por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Central Córdoba - Boca, por la Liga Profesional

Boca recuperó la alegría y superó a Central Córdoba con un elenco alternativo

Por Redacción Deportes
El informe de Ostojich tras la batalla del Mineirao. 

Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores: qué dice el informe del árbitro Ostojich tras el escándalo final

Cuando el final del primer tiempo llegaba a su fin, Boca Juniors se quedó con uno menos por la roja a Bareiro. 

Boca dijo adiós a su invicto de 14 partidos: perdió ante Cruzeiro

Sebastián Villa sigue interesando en Boca, por su gran nivel en la Lepra

Desde el entorno de Boca insisten por Sebastián Villa, figura de la Lepra: "En este equipo sería un as"