29 de abril de 2026 - 21:05

Por qué cepillarse el cabello boca abajo estimula y mejora la circulación sanguínea y el volumen

Una técnica simple que lleva menos de dos minutos puede cambiar el aspecto del cabello desde la primera vez que se practica. Mejora la circulación y el volumen.

El cabello fino y el ondulado suelen notar los resultados con mayor rapidez.

El cabello fino y el ondulado suelen notar los resultados con mayor rapidez.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Inclinar la cabeza hacia abajo y cepillarse el cabello en esa posición es un hábito interesante para conocer su significado: parece un gesto menor, casi accidental, pero quienes lo practican de manera regular notan diferencias que van más allá del aspecto visual. La ciencia detrás de esa posición tiene más importancia de la que aparenta.

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Según el sitio Healthline, lo que ocurre en el cuero cabelludo cuando se invierte la posición de la cabeza es un proceso que combina gravedad, estimulación mecánica y mejora del flujo sanguíneo, todo al mismo tiempo. El resultado afecta tanto a la circulación de los folículos como al volumen y la textura del cabello, y es especialmente notorio en personas con cabello fino o con tendencia a quedar aplastado.

forma de peinarse
Esta técnica responde mejor a la redistribución del sebo y a la creación de los pequeños espacios entre mechones.

Esta técnica responde mejor a la redistribución del sebo y a la creación de los pequeños espacios entre mechones.

Qué le pasa al cuero cabelludo cuando se cepilla en posición invertida

  • Cuando la cabeza se inclina hacia abajo, la gravedad favorece el flujo de sangre hacia el cuero cabelludo, aportando más oxígeno y nutrientes a los folículos pilosos. El cepillado en esa posición potencia ese efecto: los movimientos suaves del cepillo actúan como un masaje que estimula la microcirculación y al mismo tiempo ayuda a remover los residuos de sebo, células muertas y restos de productos que se acumulan en la base del cabello y pueden obstruir los folículos con el tiempo.
  • Este doble efecto, circulatorio y de limpieza, mejora las condiciones en las que crece el cabello y contribuye a que los folículos reciban la nutrición que necesitan para producir hebras más fuertes y saludables.

No es un proceso inmediato ni espectacular en el corto plazo, pero practicado con regularidad puede marcar una diferencia notable en la densidad y el estado general del cabello, especialmente en personas que ya notan cierta debilidad o caída moderada.

Cómo hacerlo correctamente y qué cepillo usar

La técnica no es complicada pero tiene sus detalles.

  1. La posición correcta es inclinarse desde las caderas, no solo desde el cuello, para que la cabeza quede por debajo del nivel del corazón y la gravedad actúe con eficacia. Una vez en esa posición, se cepilla desde la nuca hacia la coronilla durante entre 60 y 90 segundos, con una presión suave pero constante.
  2. No hace falta presionar fuerte: el beneficio viene del movimiento sostenido, no de la fuerza.
  3. Al terminar, un golpe de aire frío del secador ayuda a fijar el efecto y a sellar la cutícula del cabello, potenciando el volumen obtenido.

En cuanto al cepillo, los modelos con cerdas de nailon o con ventilación son los más recomendados para esta técnica porque facilitan la circulación del aire entre los mechones y distribuyen mejor la presión sobre el cuero cabelludo. Mantener el cepillo limpio es tan importante como elegir el adecuado: los residuos acumulados entre las cerdas pueden transferirse al cabello y anular parte del beneficio.

forma de peinarse
Pocas rutinas de cuidado capilar ofrecen tanto con tan poco.

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Cepillarse el cabello boca abajo durante menos de dos minutos es una de esas prácticas que combina sencillez y resultados concretos. Mejor circulación, folículos más nutridos y volumen que se nota desde la primera sesión.

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