Ni detergente ni lavandina: cómo sacar el moho de paredes y techos en tu casa sin gastar de más

El moho en paredes y techos es uno de los problemas más comunes dentro del hogar, especialmente en ambientes cerrados, con poca ventilación o alta humedad como baños, dormitorios y cocinas. Aunque muchas personas lo limpian con lavandina o detergente, la mancha oscura suele volver a aparecer pocos días después .

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Por qué la esponja está dejando de utilizarse en la limpieza y cual es la alternativa más saludable

La razón principal es que, en muchos casos, el hongo no se elimina desde la raíz y solo se aclara la superficie visible. Por eso, existe un método casero que suele resultar más efectivo y menos agresivo para la pintura: el uso de vinagre blanco combinado con bicarbonato de sodio.

La lavandina suele ser la primera opción cuando aparece moho, porque blanquea rápidamente la pared y da una sensación inmediata de limpieza. Sin embargo, en superficies porosas como revoque, yeso o algunas pinturas, muchas veces solo actúa en la parte visible y no logra eliminar el hongo en profundidad.

El vinagre blanco, en cambio, tiene una mejor capacidad de penetración sobre este tipo de superficies y puede afectar directamente la estructura del moho, dificultando que vuelva a crecer con la misma rapidez.

moho en las paredes WEB

Qué función cumple el bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio actúa como complemento del vinagre y resulta especialmente útil cuando el moho está más adherido o dejó olor persistente en el ambiente.

Su principal ventaja está en su capacidad para neutralizar malos olores y ayudar a desprender residuos sin necesidad de frotar de forma agresiva. También permite formar una pasta suave cuando se mezcla con vinagre, ideal para tratar manchas más resistentes sin arruinar la superficie.

Cómo eliminar el moho de paredes y techos paso a paso

Para aplicar este truco casero no hace falta comprar productos especiales. Solo se necesita vinagre blanco puro, bicarbonato de sodio, un rociador y una esponja suave.

- Primero, se debe colocar el vinagre blanco sin diluir dentro de un pulverizador. Luego, hay que rociarlo directamente sobre la zona afectada por el moho, cubriendo bien toda la mancha visible.

- Después, se recomienda dejar actuar entre 30 minutos y una hora para que el producto penetre correctamente en la superficie.

- Una vez transcurrido ese tiempo, se debe frotar suavemente con una esponja blanda.

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Qué no conviene hacer al limpiar moho

Uno de los errores más frecuentes es usar cepillos demasiado duros o lijar la pared sin necesidad. Esto puede empeorar el problema al dañar la pintura y dejar la superficie más expuesta a nueva humedad.

Cómo evitar que el moho vuelva a aparecer

Eliminar la mancha es importante, pero prevenir que regrese resulta todavía más clave. Para eso, la ventilación del ambiente cumple un papel fundamental.

Abrir ventanas con frecuencia ayuda a renovar el aire y reducir la acumulación de humedad, especialmente después de duchas calientes o durante días fríos donde suele haber más condensación.