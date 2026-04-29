29 de abril de 2026 - 19:35

¿Por qué no aumentan tus niveles de vitamina D a pesar del sol? El error de que casi todo el mundo comete

Existe un detalle clave en la forma en que el cuerpo procesa la vitamina D que suele pasarse por alto y que puede estar saboteando sus beneficios.

Mantener los niveles adecuados de vitamina D permite corregir errores comunes y mejorar una función esencial para la salud general.

Mantener los niveles adecuados de vitamina D permite corregir errores comunes y mejorar una función esencial para la salud general.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Durante años, la vitamina D fue asociada casi exclusivamente con la exposición solar. Sin embargo, hoy se sabe que no alcanza con recibir sol o consumir suplementos: el cuerpo necesita ciertas condiciones específicas para absorberla correctamente. Cuando eso no ocurre, los niveles pueden mantenerse bajos incluso en personas que creen estar haciendo todo bien.

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El problema no siempre está en la cantidad, sino en cómo se incorpora. Y ahí es donde aparece uno de los errores más comunes, relacionado con la alimentación y la forma en que se consume esta vitamina esencial.

estudio sobre vitamina D
Se trata de que el organismo la utilice correctamente.

Se trata de que el organismo la utilice correctamente.

El rol de las grasas y la vitamina K2: la clave que cambia la absorción

  • La vitamina D pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles, lo que significa que necesita grasa para ser absorbida en el intestino. Cuando se consume en ayunas o junto a comidas muy livianas, su incorporación puede verse reducida de forma significativa.

Por eso, una recomendación simple pero efectiva es tomarla acompañada de alimentos que aporten grasas saludables, como aceite de oliva, frutos secos o palta. Este pequeño ajuste puede marcar una diferencia importante en los resultados, especialmente en quienes suplementan de forma regular.

  • Pero hay otro factor menos conocido que también influye: la vitamina K2. Este nutriente cumple un rol complementario, ya que ayuda a dirigir minerales como el calcio y el fósforo hacia los huesos, evitando que se acumulen en lugares donde no deberían. En conjunto, la combinación de vitamina D3 y K2 permite un aprovechamiento más eficiente de los nutrientes involucrados en la salud ósea.
estudio sobre vitamina D
Muchas formulaciones actuales combinan ambas vitaminas, buscando un efecto más completo y equilibrado.

Muchas formulaciones actuales combinan ambas vitaminas, buscando un efecto más completo y equilibrado.

Cómo mejorar la biodisponibilidad en la vida diaria

Además de la combinación de nutrientes, el formato en que se consume la vitamina D también puede influir en su absorción. Algunas presentaciones están diseñadas para facilitar este proceso, especialmente en personas con rutinas exigentes o necesidades específicas.

  1. Por ejemplo, existen opciones en comprimidos que combinan vitamina D3 con K2 en dosis diarias moderadas, pensadas para quienes buscan practicidad. Estas suelen recomendarse después de las comidas, justamente para aprovechar la presencia de grasas en la dieta.
  2. También hay cápsulas que incluyen aceites saludables, como el de oliva virgen extra, actuando como vehículo graso. Esta característica permite mejorar la biodisponibilidad incluso cuando la alimentación es más ligera, algo frecuente en el ritmo cotidiano.
  3. Otra alternativa son las presentaciones en gotas, que permiten ajustar la dosis de forma más precisa. Estas suelen estar disueltas en aceites como el MCT de coco, facilitando su absorción. Este formato resulta útil en contextos familiares o cuando las necesidades varían según la edad o el estado de salud, siempre bajo supervisión profesional.
estudio sobre vitamina D

Mantener niveles adecuados de vitamina D no depende únicamente del sol o de tomar un suplemento. La clave está en cómo se consume y en qué condiciones se absorbe.

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