Las cáscaras de huevo no las tires, tenés un tesoro en casa: la idea útil que salva tus plantas en otoño

Las cáscaras de huevo pueden utilizarse como reciclaje en casa, sobre todo para las plantas durante el crecimiento de algunas hortalizas. Sus pasos son simples.

Un pequeño cambio de hábito en casa, logra un impacto instantáneo en el jardín.

Las cáscaras de huevo parecen un residuo común en casa, pero esconden una concentración de nutrientes que los jardines y las huertas necesitan, especialmente durante el otoño, cuando el suelo se prepara en silencio para lo que viene en los meses siguientes.

El momento para actuar es ahora, antes de que el frío instale y la tierra quede inactiva. Hay una forma de aprovechar ese descarte cotidiano que no cuesta nada, no necesita productos químicos y tiene un impacto efectivo sobre la salud de las plantas.

reciclaje de cáscaras de huevo Las cáscaras pueden dejar de ser un residuo y convertirse en un fertilizante natural de uso inmediato. WEB

Qué tienen las cáscaras y cómo prepararlas correctamente Las cáscaras de huevo están compuestas en un 95% de carbonato de calcio, el mismo mineral que fortalece las paredes celulares de las plantas y ayuda a reducir la acidez del suelo. Ese perfil las convierte en un insumo ideal para las hortalizas de otoño que más demandan calcio, como el brócoli, la col rizada y la coliflor, así como para los cultivos de raíz como las zanahorias y los rábanos, que se benefician además de la textura que las cáscaras aportan al suelo compactado.

El problema es que las cáscaras enteras pueden tardar años en descomponerse y liberar sus nutrientes.

La preparación es clave El primer paso es limpiarlas bien con agua para eliminar restos de clara y evitar olores que puedan atraer plagas, y luego secarlas al aire o en el horno a temperatura baja durante unos diez o quince minutos.

es para eliminar restos de clara y evitar olores que puedan atraer plagas, y luego o en el horno a temperatura baja durante unos o Una vez secas, se procesan en una licuadora o un mortero hasta obtener un polvo fino: cuanto más fino, más rápido se liberan los nutrientes cuando se incorporan al suelo. reciclaje de cáscaras de huevo Pueden transformar el suelo del jardín antes de que llegue la primavera, sin gastar nada. WEB Cómo usarlas en el jardín durante el otoño Una vez convertidas en polvo, las cáscaras tienen varios caminos posibles dentro del jardín. La aplicación más directa es esparcirlas sobre los canteros e incorporarlas a la tierra a unos quince o veinte centímetros de profundidad: así tienen todo el invierno para descomponerse y quedan disponibles para cuando llegue la siembra de primavera.

e incorporarlas a la tierra a unos quince o veinte centímetros de profundidad: así tienen todo el invierno para descomponerse y quedan disponibles para cuando llegue la siembra de primavera. También pueden mezclarse con el compost existente, donde el calor del proceso acelera su descomposición. Para quienes plantan ajo, cebolla u hortalizas de hoja durante el otoño, agregar una cucharada de polvo de cáscara en el fondo del hoyo de plantación junto con compost es una forma eficiente de enriquecer el suelo exactamente donde la raíz va a desarrollarse. Más allá del aporte de calcio, las cáscaras trituradas pero no pulverizadas tienen otro uso valioso: esparcidas alrededor de la base de las plantas jóvenes, sus bordes irregulares actúan como barrera física que disuade a las babosas y los caracoles, que evitan pasar sobre superficies ásperas. reciclaje de cáscaras de huevo WEB Las cáscaras de huevo son uno de esos recursos que la mayoría descarta sin saber lo que vale. Preparadas correctamente y aplicadas en otoño, pueden mejorar la calidad del suelo, fortalecer los cultivos, proteger las plantas de plagas y enriquecer el compost, todo sin gastar un peso.