29 de abril de 2026 - 08:00

Si hacés asado este 1 de mayo no tires las cenizas, tenés un tesoro: el truco que te ahorrará miles de pesos en limpieza

Las cenizas del asado pueden ser usadas dentro del reciclaje, como limpiador natural y ayudarte a ahorrar en productos del hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Las cenizas de madera contienen compuestos como carbonato de potasio, que actúan como un limpiador suave y natural. Gracias a esta característica, pueden utilizarse en distintas superficies sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

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El truco “mágico” que pocos conocen

Una de las formas más efectivas de utilizar cenizas es para limpiar vidrios y superficies con grasa. Solo hay que humedecer un paño, colocar una pequeña cantidad de ceniza y frotar suavemente. Este método ayuda a remover suciedad y deja un acabado más brillante.

Este tipo de limpieza resulta especialmente útil para parrillas, hornos o utensilios que acumulan restos difíciles de eliminar. Además, no genera residuos tóxicos y es completamente accesible.

Por qué funciona este método

El poder de las cenizas radica en su textura fina y en sus propiedades alcalinas. Esto permite descomponer la grasa y facilitar su eliminación sin dañar las superficies.

A diferencia de muchos productos industriales, este método de reciclaje aprovecha un recurso que ya está disponible en el hogar, lo que lo convierte en una opción económica y sustentable.

Otros usos prácticos en el hogar

Además de limpiar, las cenizas pueden utilizarse para neutralizar olores o incluso como complemento en jardinería, ya que aportan minerales al suelo.

Sin embargo, es importante asegurarse de que provengan de madera natural y no de materiales tratados o contaminados.

Reutilizar las cenizas del asado es una manera simple de reducir gastos y aprovechar al máximo los recursos. Este tipo de prácticas no solo benefician al bolsillo, sino que también promueven un estilo de vida más consciente.

El hogar moderno encuentra cada vez más valor en soluciones simples y efectivas. A veces, el verdadero tesoro está en aquello que pensamos descartar.

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