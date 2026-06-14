Si tenés auriculares con cable viejos o rotos, tenés un tesoro en casa: 2 formas de reutilizarlos

Los auriculares con cable parecen haber quedado en el pasado tras la llegada masiva de los modelos inalámbricos . Sin embargo, todavía hay millones de pares guardados en cajones, mochilas o cajas de herramientas. Muchos dejaron de funcionar por un cable cortado, un conector dañado o simplemente porque fueron reemplazados por dispositivos más modernos.

Si tenés una vieja máquina de coser, posees un tesoro en casa: 2 formas de reutilizarla correctamente

Antes de tirarlos a la basura, conviene saber que estos pequeños dispositivos pueden tener una segunda vida. Gracias a la resistencia y flexibilidad de sus cables, es posible convertirlos en objetos prácticos para el día a día utilizando materiales que la mayoría de las personas ya tiene en casa. Además de ahorrar dinero, reutilizar auriculares en desuso ayuda a reducir la cantidad de residuos electrónicos que terminan acumulándose en vertederos.

Una de las alternativas más originales consiste en aprovechar los filamentos internos del cable para crear accesorios personalizados. Los colores presentes en muchos auriculares permiten obtener diseños llamativos sin necesidad de comprar materiales adicionales.

El resultado es un accesorio liviano, económico y fabricado con materiales recuperados .

Los auriculares también pueden servir para mantener ordenados otros cables que suelen enredarse dentro de mochilas, escritorios o cajones. Esta opción requiere muy pocos materiales y puede completarse en cuestión de minutos.

Materiales necesarios:

Auriculares en desuso

Cargadores o cables para organizar

Velcro pequeño o banda elástica (opcional)

Paso a paso:

Verificá que el cable del auricular conserve cierta flexibilidad.

Enrollá el cargador o cable que quieras ordenar.

Utilizá el propio cable del auricular para sujetar el conjunto.

Realizá uno o dos nudos suaves para fijarlo.

Si querés un acabado más práctico, agregá una pequeña tira de velcro.

Esta solución ayuda a evitar enredos y permite reutilizar un objeto que, de otra manera, terminaría descartado.

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Qué ventajas tienen los auriculares con cable frente a los inalámbricos

Aunque los auriculares con cable perdieron protagonismo frente a los inalámbricos, siguen siendo elementos presentes en muchos hogares. De hecho, numerosos usuarios continúan valorándolos por su simplicidad, durabilidad y porque no requieren batería para funcionar.

Por eso, antes de desecharlos, vale la pena considerar alguna alternativa de reciclaje. Con pocos materiales y algo de imaginación, es posible convertir unos auriculares rotos en accesorios decorativos o herramientas de organización para el hogar.