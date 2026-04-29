Secado al instante: 5 trucos sencillos evitan que la ropa huela a humedad en otoño

Con los primeros días frescos del otoño llega uno de esos problemas domésticos que parecen menores hasta que se instalan de verdad: la ropa que se seca adentro y huele mal. No importa el jabón ni cuánto tiempo se deje en el tendedero. Ese olor rancio y persistente, vuelve temporada tras temporada como si fuera inevitable.
La causa tiene una explicación concreta: cuando la humedad queda atrapada en las fibras de la tela por demasiado tiempo, las bacterias encuentran el ambiente ideal para multiplicarse y son ellas las responsables del olor. Atacar ese proceso desde el principio, antes de que empiece, es mucho más efectivo que intentar eliminarlo después. Y para eso existen cinco trucos que cualquiera puede aplicar sin gastar casi nada.
Los primeros dos pasos: cómo sacar el agua antes de colgar
El error más común al secar ropa en interiores es colgarla directamente después del lavado sin reducir antes la humedad que contiene. Cuanto más mojada esté la prenda al momento de colgarla, más tiempo tardará en secarse y mayor será el riesgo de que el olor se desarrolle.
Tres métodos para controlar el ambiente y el olor
- Una vez que la ropa está colgada, el entorno donde se seca es tan importante como la prenda misma. El uso de un deshumidificador es, según los expertos de Good Housekeeping, la solución más efectiva para secar ropa en interiores durante los meses húmedos. El aparato extrae activamente la humedad del aire, impidiendo que se acumule tanto en las telas como en las paredes y techos del ambiente. Colocarlo debajo o al lado del tendedero maximiza su efecto y puede reducir el tiempo de secado de manera notable.
- Para quienes no tienen deshumidificador, el vinagre blanco es una alternativa de bajo costo que actúa directamente sobre las bacterias desde el ciclo de lavado. Agregar una taza al dispensador de suavizante del lavarropas funciona como desinfectante natural: elimina los microorganismos que generan el mal olor, suaviza las telas y no deja residuos en la ropa una vez seca. Se recomienda no usarlo con frecuencia en lavarropas que tengan juntas de goma delicadas, ya que el ácido acético puede deteriorarlas con el tiempo.
- Finalmente, la distribución de la ropa en el tendedero también influye: dejar al menos dos centímetros de espacio entre prenda y prenda permite que el aire circule y que cada pieza se seque de manera pareja.
Secar la ropa en casa durante el otoño sin que quede con olor a humedad no necesita tiempo prolongado ni productos especiales. Solo hay que comprender cada método.