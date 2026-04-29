Secado al instante: 5 trucos sencillos evitan que la ropa huela a humedad en otoño

El frío obliga a secar la ropa dentro de casa, pero existen 5 métodos que pueden evitar ese olor rancio que aparece cuando la humedad se instala en las telas.

Con los primeros días frescos del otoño llega uno de esos problemas domésticos que parecen menores hasta que se instalan de verdad: la ropa que se seca adentro y huele mal. No importa el jabón ni cuánto tiempo se deje en el tendedero. Ese olor rancio y persistente, vuelve temporada tras temporada como si fuera inevitable.

La causa tiene una explicación concreta: cuando la humedad queda atrapada en las fibras de la tela por demasiado tiempo, las bacterias encuentran el ambiente ideal para multiplicarse y son ellas las responsables del olor. Atacar ese proceso desde el principio, antes de que empiece, es mucho más efectivo que intentar eliminarlo después. Y para eso existen cinco trucos que cualquiera puede aplicar sin gastar casi nada.

ropa con humedad Acercar el tendedero a una fuente de calor ayuda, pero no debe colocarse directamente encima. WEB

Los primeros dos pasos: cómo sacar el agua antes de colgar El error más común al secar ropa en interiores es colgarla directamente después del lavado sin reducir antes la humedad que contiene. Cuanto más mojada esté la prenda al momento de colgarla, más tiempo tardará en secarse y mayor será el riesgo de que el olor se desarrolle.

El primer truco para evitarlo es tan simple como volver a meter la ropa en el lavarropas para un ciclo de centrifugado corto, de entre ocho y doce minutos, antes de colgarla. Ese centrifugado extra elimina una cantidad significativa de agua que de otro modo quedaría retenida en la tela durante horas. Para prendas gruesas como jeans o sweaters, que tardan más en escurrir, existe una alternativa manual igual de efectiva: extender la prenda sobre una toalla seca, enrollarla firmemente y retorcer los extremos con fuerza. La toalla absorbe el exceso de humedad casi de inmediato, replicando el efecto del centrifugado sin necesidad de volver a encender el lavarropas. ropa con humedad Es indispensable ventilar el ambiente aunque sea quince minutos al día para que el olor no se apropie en la ropa. WEB

Tres métodos para controlar el ambiente y el olor Una vez que la ropa está colgada, el entorno donde se seca es tan importante como la prenda misma. El uso de un deshumidificador es, según los expertos de Good Housekeeping, la solución más efectiva para secar ropa en interiores durante los meses húmedos. El aparato extrae activamente la humedad del aire, impidiendo que se acumule tanto en las telas como en las paredes y techos del ambiente. Colocarlo debajo o al lado del tendedero maximiza su efecto y puede reducir el tiempo de secado de manera notable. Para quienes no tienen deshumidificador, el vinagre blanco es una alternativa de bajo costo que actúa directamente sobre las bacterias desde el ciclo de lavado. Agregar una taza al dispensador de suavizante del lavarropas funciona como desinfectante natural: elimina los microorganismos que generan el mal olor, suaviza las telas y no deja residuos en la ropa una vez seca. Se recomienda no usarlo con frecuencia en lavarropas que tengan juntas de goma delicadas, ya que el ácido acético puede deteriorarlas con el tiempo. Finalmente, la distribución de la ropa en el tendedero también influye: dejar al menos dos centímetros de espacio entre prenda y prenda permite que el aire circule y que cada pieza se seque de manera pareja. ropa con humedad WEB Secar la ropa en casa durante el otoño sin que quede con olor a humedad no necesita tiempo prolongado ni productos especiales. Solo hay que comprender cada método.