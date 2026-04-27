El tapado retro vintage que vuelve a estar en tendencia en otoño e invierno 2026

No todos los regresos de temporada en moda ocurren igual. Algunos reaparecen calcados, casi como una copia del pasado. Otros cambian lo justo para sentirse más actuales , más usables y bastante menos forzados. Eso es lo que pasa en 2026 con el tapado shaggy de piel sintética , el abrigo de pelo largo y aire vintage que vuelve, pero con una lectura mucho más urbana que en otras épocas.

Las bailarinas de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y vestidos

La diferencia no está solo en la prenda, sino en la forma de usarla. Antes, este tipo de tapado podía quedar demasiado ligado a un look de noche o a una estética muy literal.

Ahora aparece con otro tono: más relajado , más mezclado con básicos y menos dependiente del glamour exagerado.

Esa es la razón por la que hoy se lo ve sobre jeans , vestidos simples, botas sobrias o sweaters neutros, en lugar de outfits completamente armados alrededor del abrigo.

El modelo que más se está viendo

La silueta que mejor resume esta vuelta es la del tapado de pelo largo, algo oversized, con textura visible y caída blanda. No es el faux fur corto ni el teddy más prolijo. Tampoco el abrigo rígido que apenas suma un detalle de pelo.

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Lo que pisa fuerte es una pieza que se nota desde lejos, con volumen suficiente como para convertirse en el centro del look.

Por qué se siente más fácil de usar

Acá aparece el verdadero cambio. En 2026, el abrigo ya no necesita que todo el outfit acompañe desde un costado retro. Al contrario: funciona mejor cuando el resto baja un cambio.

Un jean oscuro, una remera lisa, unas botitas o un vestido midi alcanzan para que el tapado haga el trabajo visual. Esa es la nueva gracia del shaggy: sigue teniendo impacto, pero ya no obliga a vestirse como personaje. Vogue UK remarcó justamente que, cuando el frío aprieta, el abrigo vuelve a ser el punto de interés del look.

El error que lo puede arruinar

Con una prenda así, el exceso se nota rápido. Si al tapado se le suman demasiados flecos, sombrero muy temático, maquillaje recargado y accesorios demasiado vintage, el conjunto puede pasarse de rosca.

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En cambio, cuando el abrigo queda como única pieza fuerte, el resultado se siente mucho más moderno. Ese equilibrio es lo que le da “otro aire”: no cambia el ADN de la prenda, cambia la manera de ponerla en circulación.

Cómo bajarlo al otoño argentino

Para la calle argentina, este regreso tiene sentido por una razón concreta: rompe la monotonía de los abrigos de siempre. Frente al tapado de paño, la campera neutra o el blazer oscuro, el shaggy mete textura, volumen y una presencia visual inmediata.

Las versiones en marrón, crudo, negro o camel son las que mejor bajan al día a día, porque dejan que el pelo y la silueta sean protagonistas sin volver el look demasiado estridente.