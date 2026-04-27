Si tenés sorbetes o cañitas de cumpleaños guardados, tenés un tesoro: la mejor forma de reutilizarlos

Los sorbetes o cañitas de cumpleaños suelen quedar sueltos en un cajón después de una fiesta, mezclados, sin uso claro y demasiado lindos como para tirarlos. El problema es que, así como están, no sirven para casi nada. Pero hay una característica que cambia todo.

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Son livianos, rectos, fáciles de cortar y visualmente muy parejos . Y eso los vuelve perfectos para un proyecto que sí vale la pena hacer.

No conviene apurarse a pegarlos porque sí. Cuando se los usa solo como adorno, el resultado suele verse flojo. En cambio, si se aprovecha su forma para construir una trama, pueden convertirse en un portalápices tejido que queda bien en un escritorio, una mesa de estudio o un rincón de manualidades.

La ventaja de este reciclaje está en algo muy concreto: las cañitas ya vienen listas para formar líneas rectas, repetir colores y armar una estructura visual pareja. No hace falta pintarlas ni inventarles una textura. Lo importante es ordenar bien la composición.

Además, este proyecto resuelve un problema real: lápices, fibras, tijeras y resaltadores suelen quedar sueltos, y no siempre da ganas de ponerlos en un frasco común. Acá aparece una opción más linda, más liviana y con un detalle tejido que llama la atención sin exagerar.

El error más común es usar sorbetes de distintos largos sin medir antes. Ahí la trama se deforma y el recipiente queda torcido. Por eso, el primer paso importante no es pegar: es igualar medidas.

Materiales necesarios y la base que hace que quede prolijo

Para que el organizador quede firme, necesitás una estructura simple pero bien pensada.

Materiales necesarios:

sorbetes o cañitas de cumpleaños

tijera

regla

silicona líquida o pegamento fuerte

cartón firme o una cajita cuadrada chica para usar como molde

broches o cinta de papel, opcional

lápiz

Lo ideal es elegir cañitas de una misma gama o, si son muy coloridas, alternarlas con cierto criterio. Si no, el resultado puede verse más caótico que decorativo.

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Paso a paso para convertirlas en un portalápices tejido

1. Cortá y prepará todas las piezas

Medí el alto que querés para el organizador. Un tamaño de 10 a 12 centímetros suele funcionar bien para lápices y marcadores. Cortá varios sorbetes de ese mismo largo. Después separá otros enteros o más largos para ir tejiendo alrededor.

2. Armá la base estructural

Tomá el cartón o la cajita cuadrada y usala como guía. Pegá sorbetes verticales en cada lado, dejando una pequeña distancia pareja entre uno y otro. Esos van a ser los “postes” que sostienen toda la trama.

3. Tejé el cuerpo del organizador

Con otras cañitas, empezá a pasar una por delante y otra por detrás de los postes verticales, alternando como si fuera un pequeño telar. A medida que subís, ajustá suave para que quede firme. Si hace falta, asegurá algún punto con una gota de pegamento.

4. Cerrá bien el borde superior

Cuando llegues a la altura final, revisá que todo esté parejo. Cortá sobrantes y reforzá la última vuelta. Ese remate es el que hace que el proyecto se vea terminado y no como una prueba a medio hacer.

5. Dejalo secar y usalo de verdad

Esperá a que se fije bien antes de sacar el molde. Después llenalo con lápices, fibras, tijeras o pinceles. Ahí aparece lo mejor del reciclaje: deja de ser una idea simpática y pasa a ser un objeto útil.

Si tenés sorbetes o cañitas de cumpleaños guardados, tenés un tesoro la mejor forma de reutilizarlos

Un proyecto simple que sí da ganas de conservar

Lo interesante de reutilizar sorbetes o cañitas de cumpleaños de esta manera es que el resultado no parece descarte. Al contrario: bien hecho, se transforma en un organizador colorido, firme y con una textura que un vaso común no tiene.