Si tenés monedas viejas y no las podés vender, no las tires porque siguen siendo un tesoro

Si tenés monedas de Argentina o de cualquier otro país, en uso o descontinuadas, y no sabes que hacer con ellas, no los tires . Podés darles una nueva vida con una manualidad sencilla. Esta idea no solo es creativa y económica, sino que también ayuda a reducir residuos y a decorar con estilo .

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Lo mejor de este proyecto es que no se necesitan muchos materiales ni experiencia previa. Con un poco de pegamento, tiempo y algunas monedas. Es una excelente actividad para hacer en casa con chicos o como regalo personalizado.

Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.

Una vez que tengas todos los materiales, es hora de ponerse manos a la obra para crear tres diferentes adornos únicos que son el adorno ideal para tu casa : pirámides, manzanas y jarrones

Pirámides decorativas

Si buscás algo más sencillo, las pirámides de monedas son una manualidad rápida y atractiva. Pegá las monedas en filas para formar la base y luego, construí los lados creando triángulos con más monedas. Esta pieza decorativa le dará un toque místico y elegante a tu hogar.

Monedas Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos. Web

Jarrón personalizados

Si te gustan las manualidades funcionales, los jarrones decorados son una excelente opción. Usá un jarrón viejo, y comenzá a pegar las monedas en la base, subiendo hacia la parte superior.

Una vez que termines, aplicá un barniz para resaltar el brillo y proteger tu creación. Este jarrón se convertirá en un atractivo punto focal en cualquier habitación.