Si tenés monedas viejas y no las podés vender, no las tires porque siguen siendo un tesoro

Si tenés monedas de Argentina o de cualquier otro país, en uso o descontinuadas, y no sabes que hacer con ellas, no los tires. Podés darles una nueva vida con una manualidad sencilla. Esta idea no solo es creativa y económica, sino que también ayuda a reducir residuos y a decorar con estilo.
Lo mejor de este proyecto es que no se necesitan muchos materiales ni experiencia previa. Con un poco de pegamento, tiempo y algunas monedas. Es una excelente actividad para hacer en casa con chicos o como regalo personalizado.
Materiales
- Monedas.
- Pegamento.
- Vinagre- para limpiar las monedas sucias y que queden brillantes-.
Ideas para reutilizar las monedas que tenés en casa
Una vez que tengas todos los materiales, es hora de ponerse manos a la obra para crear tres diferentes adornos únicos que son el adorno ideal para tu casa: pirámides, manzanas y jarrones
Pirámides decorativas
Si buscás algo más sencillo, las pirámides de monedas son una manualidad rápida y atractiva. Pegá las monedas en filas para formar la base y luego, construí los lados creando triángulos con más monedas. Esta pieza decorativa le dará un toque místico y elegante a tu hogar.
Monedas
Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.
Web
Jarrón personalizados
Si te gustan las manualidades funcionales, los jarrones decorados son una excelente opción. Usá un jarrón viejo, y comenzá a pegar las monedas en la base, subiendo hacia la parte superior.
Una vez que termines, aplicá un barniz para resaltar el brillo y proteger tu creación. Este jarrón se convertirá en un atractivo punto focal en cualquier habitación.
Monedas
Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.
Web