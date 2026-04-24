24 de abril de 2026 - 09:47

Si tenés monedas viejas y no las podés vender, no las tires porque siguen siendo un tesoro

Con estas ideas, vas a poder reciclar esas monedas viejas que tenés guardadas y crear hermosas decoraciones para tu casa.

Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.&nbsp;

Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos. 

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Por Alejo Zanabria

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Monedas
Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.

Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.

Materiales

  • Monedas.
  • Pegamento.
  • Vinagre- para limpiar las monedas sucias y que queden brillantes-.

Ideas para reutilizar las monedas que tenés en casa

Una vez que tengas todos los materiales, es hora de ponerse manos a la obra para crear tres diferentes adornos únicos que son el adorno ideal para tu casa: pirámides, manzanas y jarrones

Pirámides decorativas

Si buscás algo más sencillo, las pirámides de monedas son una manualidad rápida y atractiva. Pegá las monedas en filas para formar la base y luego, construí los lados creando triángulos con más monedas. Esta pieza decorativa le dará un toque místico y elegante a tu hogar.

Monedas
Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.

Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.

Jarrón personalizados

Si te gustan las manualidades funcionales, los jarrones decorados son una excelente opción. Usá un jarrón viejo, y comenzá a pegar las monedas en la base, subiendo hacia la parte superior.

Una vez que termines, aplicá un barniz para resaltar el brillo y proteger tu creación. Este jarrón se convertirá en un atractivo punto focal en cualquier habitación.

Monedas
Con las viejas monedas que están en tu casa y ya no tienen valor de venta, podrás hacer adornos.

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