24 de abril de 2026 - 08:45

Vuelve el accesorio que juraste no volver a usar: cuál es el objeto en tendencia y cómo combinarlo

El otoño 2026 revive un accesorio inesperado que vuelve con fuerza y redefine la moda urbana o los objetos que estan con las tendencias.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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Este accesorio no solo cumple una función práctica, sino que también se convierte en el foco del outfit. Su regreso no es casual: responde a una búsqueda de siluetas más marcadas y estilizadas, algo que define gran parte de la moda actual.

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El accesorio que vuelve en otoño 2026

El cinturón ancho se caracteriza por su tamaño protagonista y su capacidad de transformar cualquier look. A diferencia de los cinturones finos, este modelo resalta la cintura y genera un efecto visual que estiliza la figura.

En las nuevas tendencias, aparece en distintos materiales como cuero, gamuza o versiones elásticas, y en tonos neutros o colores intensos. Su versatilidad permite incorporarlo tanto en outfits formales como en combinaciones más relajadas del otoño 2026.

El accesorio que vuelve en otoño 2026

Durante años, los accesorios minimalistas dominaron la escena. Sin embargo, las nuevas tendencias apuntan a sumar piezas que aporten personalidad sin necesidad de recargar el look.

El cinturón ancho encaja perfectamente en esta lógica: es un elemento simple, pero con gran impacto visual. Además, acompaña el regreso de prendas más estructuradas, donde marcar la silueta vuelve a ser clave en la moda.

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Cómo combinarlo con estilo

Una de las formas más efectivas de usar el cinturón ancho es sobre abrigos o blazers, ajustando la prenda a la cintura. También puede incorporarse en vestidos o camisas largas para generar un look más definido.

Para lograr combinaciones equilibradas, los especialistas recomiendan acompañarlo con prendas en tonos neutros, permitiendo que el accesorio sea el protagonista.

El otoño 2026 confirma que la moda apuesta por rescatar piezas del pasado y darles una nueva vida. El regreso del cinturón ancho demuestra que lo que alguna vez quedó atrás puede volver a convertirse en tendencia absoluta.

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