Despedite de los blazers rígidos: la prenda en tendencia para el otoño 2026 que rompe con lo clásico

La moda vuelve a sacudir los básicos del guardarropa y esta vez el cambio impacta de lleno en una de las prendas más clásicas: el blazer. Durante años, los blazers rígidos dominaron los looks formales y urbanos, pero el otoño 2026 propone una alternativa que rompe con esa estructura tradicional y se posiciona entre las principales tendencias .

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La prenda que gana protagonismo es el blazer soft o desestructurado , una versión mucho más flexible que conserva la elegancia, pero suma comodidad y naturalidad. Este nuevo enfoque responde a una demanda cada vez más marcada: verse bien sin resignar confort.

El blazer desestructurado se caracteriza por su confección en telas más livianas, hombros menos marcados y una caída más relajada. A diferencia de los modelos rígidos, este diseño se adapta al cuerpo de forma más fluida, generando un look moderno y menos formal.

Especialistas en moda destacan que esta prenda permite armar outfits versátiles. Puede utilizarse tanto en contextos laborales como en salidas informales, lo que la convierte en un comodín ideal para el día a día durante el otoño 2026 .

Además, aparece en tonos neutros y también en colores tendencia, lo que amplía las posibilidades de combinación dentro de las nuevas tendencias.

Por qué los blazers rígidos pasan de moda

Los blazers rígidos fueron durante mucho tiempo símbolo de elegancia clásica. Sin embargo, las nuevas tendencias apuntan a una estética más relajada y adaptable.

El exceso de estructura comienza a percibirse como incómodo o poco práctico frente a prendas que ofrecen mayor libertad de movimiento. En este contexto, el blazer desestructurado logra mantener la sofisticación, pero con una impronta mucho más actual.

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Cómo combinar el blazer desestructurado

Una de las claves es integrarlo en looks casuales. Funciona muy bien con jeans, remeras básicas o incluso zapatillas, rompiendo con la formalidad tradicional.

El otoño 2026 confirma que la moda evoluciona hacia un equilibrio entre estilo y comodidad. El reemplazo de los blazers rígidos demuestra que lo clásico puede reinventarse sin perder su esencia.