Murieron los chalecos tejidos: la prenda en tendencia para el otoño 2026 que nadie esperaba

La moda vuelve a dar un giro inesperado y redefine los básicos del guardarropa para la nueva temporada . Los chalecos tejidos , que supieron ser protagonistas en looks de entretiempo, comienzan a perder terreno frente a una prenda que nadie tenía en el radar. El otoño 2026 trae una alternativa más versátil, moderna y fácil de adaptar a distintos estilos.

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El otoño 2026 deja atrás los blazers rígidos y apuesta por una prenda cómoda, moderna, versátil y que sigue a la moda.

Se trata de la sobrecamisa estructurada , también conocida como shacket, una pieza que combina lo mejor de una camisa y una chaqueta liviana. Este híbrido se posiciona rápidamente entre las principales tendencias , gracias a su capacidad de funcionar como abrigo ligero sin perder estilo.

La sobrecamisa estructurada se destaca por su diseño práctico y su estética minimalista. A diferencia de los chalecos tejidos, que suelen limitar las combinaciones, esta prenda permite crear múltiples capas y adaptarse a distintos climas.

Especialistas en moda aseguran que su éxito radica en la versatilidad. Puede utilizarse abierta sobre una remera básica, cerrada como camisa o incluso como abrigo liviano en días templados del otoño 2026 .

Además, aparece en materiales como lana liviana, gabardina o denim, lo que amplía sus posibilidades de uso tanto en looks urbanos como más formales.

Por qué los chalecos tejidos pasan de moda

Los chalecos tejidos ganaron popularidad por su estética clásica, pero las nuevas tendencias buscan prendas más funcionales. La falta de mangas y su uso limitado en diferentes climas los deja en desventaja frente a opciones más completas.

La sobrecamisa estructurada, en cambio, ofrece mayor practicidad sin resignar estilo. Este cambio refleja una evolución en la moda, donde las prendas deben adaptarse a múltiples situaciones.

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Cómo combinar la prenda tendencia

Una de las claves para incorporar la sobrecamisa estructurada es usarla en capas. Funciona muy bien con jeans, pantalones sastreros o incluso joggers, logrando looks equilibrados.

El otoño 2026 confirma que la moda apuesta por la funcionalidad y la versatilidad. El reemplazo de los chalecos tejidos demuestra que las tendencias siguen evolucionando hacia prendas más completas y adaptables.