23 de abril de 2026 - 07:35

Murieron los chalecos tejidos: la prenda en tendencia para el otoño 2026 que nadie esperaba

El otoño 2026 deja atrás los chalecos tejidos y sorprende con una prenda versátil que redefine la moda.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Despedite de los blazers rígidos: la prenda en tendencia para el otoño 2026 que rompe con lo clásico

El otoño 2026 deja atrás los blazers rígidos y apuesta por una prenda cómoda, moderna, versátil y que sigue a la moda.
Es una tendencia de cocina que viene a redefinir cómo pensamos el corazón del hogar.

La tendencia de cocina vintage de los 80 que regresa para este 2026: combina formas y colores

Se trata de la sobrecamisa estructurada, también conocida como shacket, una pieza que combina lo mejor de una camisa y una chaqueta liviana. Este híbrido se posiciona rápidamente entre las principales tendencias, gracias a su capacidad de funcionar como abrigo ligero sin perder estilo.

La prenda que será tendencia en otoño 2026

La sobrecamisa estructurada se destaca por su diseño práctico y su estética minimalista. A diferencia de los chalecos tejidos, que suelen limitar las combinaciones, esta prenda permite crear múltiples capas y adaptarse a distintos climas.

Especialistas en moda aseguran que su éxito radica en la versatilidad. Puede utilizarse abierta sobre una remera básica, cerrada como camisa o incluso como abrigo liviano en días templados del otoño 2026.

image

Además, aparece en materiales como lana liviana, gabardina o denim, lo que amplía sus posibilidades de uso tanto en looks urbanos como más formales.

Por qué los chalecos tejidos pasan de moda

Los chalecos tejidos ganaron popularidad por su estética clásica, pero las nuevas tendencias buscan prendas más funcionales. La falta de mangas y su uso limitado en diferentes climas los deja en desventaja frente a opciones más completas.

La sobrecamisa estructurada, en cambio, ofrece mayor practicidad sin resignar estilo. Este cambio refleja una evolución en la moda, donde las prendas deben adaptarse a múltiples situaciones.

image

Cómo combinar la prenda tendencia

Una de las claves para incorporar la sobrecamisa estructurada es usarla en capas. Funciona muy bien con jeans, pantalones sastreros o incluso joggers, logrando looks equilibrados.

El otoño 2026 confirma que la moda apuesta por la funcionalidad y la versatilidad. El reemplazo de los chalecos tejidos demuestra que las tendencias siguen evolucionando hacia prendas más completas y adaptables.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los zapatos de los anos 2000 estan de vuelta y se combinan con jeans y faldas midi

Los zapatos de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y faldas midi

chau a las camisas largas: el estilo en tendencia para el otono 2026

Chau a las camisas largas: el estilo en tendencia para el otoño 2026

un panuelo de seda vintage que volvera a estar de moda en otono 2026

Un pañuelo de seda vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

ni blanco ni negro: el tono que empieza a ser tendencia en los looks del otono 2026

Ni blanco ni negro: el tono que empieza a ser tendencia en los looks del otoño 2026